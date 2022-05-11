العروبة يحيي حظوظه في البقاء.. وينتظر خدمة من الوصل

المصدر: محمد فاضل ■ الفجيرة

حقق العروبة انتصاره الثاني في الموسم الحالي لدوري أدنوك للمحترفين، بعد فوزه أمس على ضيفه بني ياس بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت في استاد الفجيرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 23 لدوري أدنوك للمحترفين.

ووصل العروبة إلى النقطة 14، بينما تجمد رصيد بني ياس عند النقطة 30، وينتظر العروبة خدمة يقدمها له الوصل الذي سيستضيف الظفرة (18 نقطة)، مساء اليوم، لتقليص فارق النقاط بينهما، إذ في حال خسارة الظفرة، سيكون الفارق بينهما أربع نقاط فقط.

ونجح العروبة في افتتاح التسجيل عن طريق النيجيري يوسف اوتولونجي غير المراقب في الدقيقة 54، بعد كرة وصلته من ضربة ركنية لم يحسن خط الدفاع التعامل معها.

بعد ذلك عاد فريق العروبة إلى الدفاع للحفاظ على تقدمه، بينما واصل بني ياس هجماته، ليتمكن من تسجيل هدف التعادل عن طريق الصربي ساشا ايفكوفيتش.

وأضاع لاعب بني ياس سيد خميس فرصة هدف محقق في الدقيقة 68، عندما سدد كرته إلى أعلى العارضة.

ونال لاعب بني ياس غاستون سواريز بطاقة حمراء، لسوء السلوك مع اللاعب علي مدن بطلب من تقنية الفيديو.

وسجل العروبة هدف الفوز عن طريق محمد خلفان، بعد انفراده بالمرمى (90+4).

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