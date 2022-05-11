عيسى درويش: أشجع أحفادي على دخول مجال التحكيم

المصدر: منصور السندي ■ دبي

قال الحكم المونديالي السابق في كرة القدم عيسى درويش إنه محظوظ كونه كان ثاني حكم إماراتي يتواجد في كأس العالم، ويمثل بلده في أهم حدث كروي في العالم بعد الحكم المونديالي السابق علي بوجسيم الذي تواجد في كأس العالم ثلاث مرات، مشيراً إلى أنه سعيد لأن ابنه الحكم الدولي أحمد عيسى درويش يسير على خطاه ويتواجد حالياً ضمن قائمة الحكام النخبة في آسيا، رغم أنه في البداية لم يكن راضياً عن دخوله مجال التحكيم نظراً للصعوبات الكبيرة في هذا المجال، مؤكداً أنه يشجع أحفاده على دخول مجال التحكيم رغم الصعوبات التي يمكن أن يواجهها الحكم. وأضاف درويش لـ«الإمارات اليوم»: «كوني ثاني حكم بعد بوجسيم يتواجد في كأس العالم، حملني مسؤولية كبيرة في ضرورة المحافظة على استمرار النجاح الكبير للتحكيم الإماراتي»، وتالياً نص الحوار:

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