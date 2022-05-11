العروبة والإمارات يتشوقان لتعثر الظفرة أمام الوصل

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

يخوض الظفرة مواجهة حاسمة عندما يحل ضيفاً على الوصل في ختام مباريات الجولة الـ23 من دوري أدنوك للمحترفين على استاد الوصل في زعبيل، إذ يسعى الظفرة إلى الابتعاد عن دوامة الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، خصوصاً أن الفريق يمتلك في رصيده 18 نقطة في المركز الـ12، وفي حال فوزه على الوصل وتعثر العروبة في الجولات المقبلة، والإمارات أمام اتحاد كلباء في الجولة نفسها سيضمن الظفرة البقاء في دوري المحترفين.

ويتشوق كل من العروبة والإمارات أن يتعطل الظفرة أمام الوصل حتى يحصلا على جرعة أمل في البقاء بالدوري، خصوصاً أن خورفكان ابتعد بشكل كبير عن صراع الهروب من الهبوط بتعادله في الجولة الـ22 مع العروبة، وارتفاع رصيد «النسور» إلى 22 نقطة في المركز الـ11، بينما يحتل الإمارات المركز الـ14 برصيد 10 نقاط ويتقدمه العروبة في المركز الـ13 برصيد 11 نقطة.

ويأمل الظفرة أن يستعيد ذاكرة الانتصارات بعدما خسر في الجولتين الماضيتين أمام كل من الوحدة والعين، بعدما كان حقق الفوز على عجمان في الجولة العشرين، إذ يراهن الفريق الضيف على غياب الحوافز لدى الوصل الذي يخوض الجولات المتبقية من الدوري من دون هدف باستثناء إنهاء الموسم بشكل جيد، بينما يسعى الظفرة إلى عدم الخسارة في المقام الأول والحصول على نقطة على أقل تقدير ليدعم حظوظه في البقاء بالدوري.

في المقابل، يدخل الوصل اللقاء بهدف مصالحة جمهور «الإمبراطور»، خصوصاً بعدما خسر الفريق في الجولة الماضية أمام منافسه التقليدي النصر في «ديربي بر دبي» بثلاثة أهداف مقابل هدفين، إذ يسعى «الفهود» إلى تحقيق الفوز والتقدم في لائحة الترتيب، بعدما توقف رصيد الفريق عند 29 نقطة في المركز السابع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news