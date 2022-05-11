اتحاد كلباء و«الصقور».. مواجهة العاشر والأخير

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

يستضيف اتحاد كلباء عند الساعة السادسة من مساء اليوم نظيره الإمارات ضمن الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين في مواجهة يبحث خلالها كلا الفريقين عن الفوز لأهميتها في جدول ترتيب الفرق قبل أربع جولات من ختام البطولة.

ويبلغ رصيد اتحاد كلباء 24 نقطة في المركز العاشر، والإمارات 10 نقاط في المركز الأخير، ما يجعل مهمة «الصقور» في نيل النقاط الثلاث هدفاً لا غنى عنه، إذ يأمل تحقيق الفوز بانتظار خدمة من الفرق الأخرى لتجميد النتائج الإيجابية للظفرة صاحب المركز الـ12. ويسعى كلباء إلى تحقيق الفوز ومصالحة جمهوره بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام شباب الأهلي بهدفين لهدف، ومصالحة جمهوره الذي يتطلع لإنهاء الموسم بمركز أفضل من الحالي، خصوصاً أنه يدخل المباراة دون أي غيابات مؤثرة، ويلعب على أرضه، ويسعى أكثر من لاعب الى أن يقدم افضل مردود فني في المباريات المتبقية خلال فترة تجديد العقود، ومنهم التوغولي مالابا، والنمساوي زولج، وعدد من اللاعبين المواطنين.

في المقابل، يبحث فريق الامارات بقيادة مدربه المواطن بدر طبيب عن تحقيق الفوز الأول تحت اشرافه منذ تسلمه تدريب الفريق خلفاً للمصري أيمن الرمادي، ليبقي على حظوظ البقاء قائمة بالرغم من الصعوبة، إلا ان المستوى الفني الذي قدمه الصقور امام بني ياس في آخر مباراة، ولمسات المدرب بدر طبيب، توحي بأنه مقبل على نتيجة إيجابية بالرغم من كونه يخوض المباراة خارج أرضه.

والتقى الفريقان في سبع مواجهات سابقة فاز «الصقور» في ثلاث مقابل انتصارين لـ«النمور»، وتعادلا في مواجهتين، وتقاسم الفريقان النتائج الايجابية في آخر أربع مباريات بانتصارين وتعادلين لكل منهما، بينما فاز اتحاد كلباء بهدفين نظيفين في ذهاب الموسم الحالي.

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