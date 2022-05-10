العروبة يستقبل بني ياس في لقاء الفرصة الأخيرة

المصدر: سيد مصطفى ■ الشارقة

يبحث العروبة عن التمسك بالخيط الرفيع الذي يربطه بدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، عندما يستقبل بني ياس عند السادسة من مساء اليوم في الجولة 23 من المسابقة.

ويحتل العروبة المركز قبل الأخير برصيد 11 نقطة، إذ يفصله عن الظفرة الذي يسبقه في الترتيب العام بسبع نقاط.

ووضع العروبة نفسه في ألغام النقاط الأخيرة ولم تعد وضعيته تحتمل أي خيارات سوى الفوز، إذا ما أراد أن يستمر بين الكبار.

وأصرّ مدرب العروبة التونسي، فتحي العبيدي، عشية مواجهة بني ياس، على أن فريقه لن يستسلم للوضع الحالي بل يثق بقدرة فريقه بالفوز على السماوي، رغم الوضعية الجيدة التي عليها المنافس، وصيف نسخة العام الماضي. وفوّت العروبة على نفسه فرصة ذهبية للغاية لاستغلال تعثر الظفرة أمام العين، واكتفى بالتعادل الإيجابي مع خورفكان 1-1 في الجولة 22.

وفي المقابل، فإن فريق بني ياس، الذي تعثر بالتعادل في الجولة الماضية أمام الإمارات صاحب المركز الأخير، يسعى هو الآخر للفوز، آملاً في إنهاء الموسم في المركز الخامس الذي يحتله حالياً شباب الأهلي، والذي تفصله عنه ثلاث نقاط فقط. ورغم البداية المتواضعة التي كان عليها السماوي في الدور الأول، إلا أنه استطاع أن ينهض من عثرته ويوجد في المركز السادس.

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