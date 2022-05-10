7 بطولات للمرة الأولى في موسم «أقوياء اليد».. والبداية سبتمبر المقبل

المصدر: جوني جبور ■ دبي

أضاف مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، مسابقة «كأس النخبة» البطولة الأحدث إلى موسم أقوياء اللعبة لمرحلة الرجال، في موسم بات يتضمن للمرة الأولى بتاريخ اللعبة، إقامة سبع بطولات رسمية.

وجاء ذلك في الاجتماع الدوري الخامس لاتحاد كرة اليد، الذي عقد في مقر الاتحاد بدبي، وحضره رئيس الاتحاد نبيل بن عاشور، وأعضاء مجلس الإدارة، وتخللته مناقشة تقارير اللجان الفنية لـ(المنتخبات والمسابقات والحكام والمدربين)، عن الفترة الماضية، والاستعدادات للموسم الرياضي الجديد 2022-2023، الذي تحددت انطلاقته في 16 سبتمبر بمنافسات كأس الإمارات.

كما يتضمن موسم أندية الرجال مسابقات: كأس السوبر الإماراتي، والدوري العام، والسوبر الإماراتي، وكأس نائب رئيس الدولة الذي يقام لهذا الموسم بمشاركة لاعبي الفئة الأولى فقط، من المواطنين وحملة جواز سفر الدولة وأبناء المواطنات، قبل الانتقال إلى كأس رئيس الدولة، ويسدل الستار عن الموسم في موعدٍ أقصى 31 مايو المقبل، بـ«كأس النخبة» البطولة المستحدثة للمرة الأولى، وتقتصر المشاركة فيها على أربعة فرق، هي أبطال مسابقات كأس الإمارات والدوري العام وكأس نائب رئيس الدولة، وكأس رئيس الدولة.

كما اعتمد الاجتماع أجندة مسابقات المراحل السنية لموسم 2022-2023، الذي تضمن لفئة الشباب، ثلاث بطولات هي الدوري العام وكأس السوبر وكأس الإمارات، على أن ينطلق موسم هذه الفئة العمرية في 19 سبتمبر المقبل، فيما اقتصر موسم الناشئين الذي يدشن في 24 من الشهر ذاته على بطولتي الدوري العام وكأس الإمارات، وهو الأمر ذاته لمسابقات فئتي الأشبال والصغار بمسابقتي الدوري العام وكأس الإمارات، على أن تستهل منافسات الصغار في 23 سبتمبر متبوعاً بانطلاقة موسم الأشبال في 25 من الشهر ذاته.

وأقر الاجتماع، إقامة مهرجات «البراعم» بفئتيها «أ» التي تنطلق في 2 أكتوبر 2022، و«ب» التي تقام في التاسع من الشهر ذاته.

وحدد اتحاد اللعبة 8 يوليو 2022 موعداً لفتح باب تسجيل الأندية لقوائم لاعبيها وأجهزتها الفنية والطبية في الموسم الرياضي الجديد.

وفي السياق ذاته، اعتمد مجلس الإدارة قرار إلزام مدربي الأندية باجتياز الدورة التدريبية للحصول على رخصة التدريب الدولية من المستوى (D)، التي سيعقدها الاتحاد بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة اليد في أكتوبر القادم، وذلك كشرطٍ لاستمرار قيد المدرب في قوائم النادي خلال الموسم الرياضي 2022-2023.

مسابقات الرجال في موسم اليد

كأس الإمارات

كأس السوبر الإماراتي

الدوري العام

السوبر الإماراتي

كأس نائب رئيس الدولة

كأس رئيس الدولة

«كأس النخبة»

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news