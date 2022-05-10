مواهب مواطنة «درجة أولى» أبرزهم صنقور ومحمد سالم وعامر عمر

المصدر: محمد فاضل ■ دبي

كشف دوري أندية الدرجة الأولى النقاب عن مواهب مواطنة مميزة خلال الموسم الحالي، ما قاد المواجهات إلى مردود فني عالٍ، أسهم بعودة الجمهور إلى المدرجات، وينبئ بسطوع نجوم جدد في الساحة الكروية الإماراتية خلال الموسم المقبل.

وقال المدرب السابق لناديي دبا الفجيرة ومسافي، محمد عبيدالخديم، لـ«الإمارات اليوم»، إن «دوري الدرجة الأولى ظهر مميزاً، وأسفر عن مواهب مواطنة مميزة في مختلف المراكز، ولم يتأثر كثيراً بمشاركة اللاعبين الأجانب والمقيمين بشكل واسع، باستثناء مركز المهاجم الصريح»، مشيداً بدور لاعبي الخبرة في قيادة فرقهم بشكل مؤثر على العطاء والنتائج الإيجابية، وأن ذلك لم يقتصر على الفرق التي نافست على التأهل للعب في دوري أدنوك للمحترفين، بل في مختلف الفرق.

وأضاف: «يمكن وصف خط الهجوم بأنه الأضعف من قبل اللاعبين المواطنين، بسبب الهيمنة المعروفة من قبل اللاعبين الأجانب والمقيمين، وهو أمر طبيعي، ولكن على الرغم من ذلك نجح لاعبون بالتميز، سواء بتسجيل الأهداف أو بالمساهمة الفاعلة فيها، ومنهم لاعب الجزيرة الحمراء علي حسن صنقور، الذي سجل تسعة أهداف، واحتل وصافة الهدافين المواطنين، ولاعب البطائح إبراهيم سرحان، ولاعب مصفوت لافي، وكان بالإمكان أن يبرز أكثر من لاعب لولا هيمنة الهداف الأجنبي».

وبخصوص أفضل اللاعبين الذين تميزوا في خط الوسط، وساهموا بصناعة الأهداف، قال الخديم إن «كلاً من لاعبي دبا الفجيرة عامر عمر، والعربي راشد عيسى، وحتا حسين عبدالله، ودبا الحصن أحمد الظهوري، والفجيرة ناصر سالم، تفوقوا على أقرانهم بالأداء وصناعة وتسجيل الأهداف، بينما في خط الدفاع يمكن ذكر أسماء لاعبي دبا الفجيرة راشد محمد وخالد عبدالله، ولاعب الحمرية سالم سليمان، ولاعب البطائح ياسر عبدالله، ولاعب دبا الحصن محمود حسن، أنهم الأفضل في خط الدفاع».

وعن حراسة المرمى، قال إن «حارس دبا الفجيرة محمد سالم، وحارس العربي سعود الحوسني، ودبا الحصن عبدالله قميش، والبطائح أيوب عمر، والفجيرة عبدالله سالم، هم الأفضل بين حراس مرمى دوري الدرجة الأولى، انطلاقاً من دورهم في رسم ملامح الصعود والمنافسة والتأثير في نتائج المباريات، إضافة إلى حارس التعاون عبدالله المرزوقي».

وأضاف: «المنافسات كشفت عن أسماء مميزة أخرى، ولكن من وجهة نظري أن هؤلاء اللاعبين كانوا في الواجهة، وكان لهم دور مميز في تطور فرقهم وتحقيقها لتطلعاتها»، مبيناً أن «الجهود المميزة للجنة المسابقات في اتحاد الكرة في الجانب التنظيمي أسهمت برفع المردود الفني للفرق، ومهدت للصعود بالأداء، خصوصاً في جانب اللاعبين المواطنين».

أبرز حراس المرمى

1. محمد سالم (دبا الفجيرة).

2. سعود الحوسني (العربي).

3. عبدالله قميش (الحصن).

4. أيوب عمر (البطائح).

5. عبدالله سالم (الفجيرة).

أبرز لاعبي الدفاع

1. راشد محمد (دبا الفجيرة).

2. خالد عبدالله (دبا الفجيرة).

3. سالم سليمان (الحمرية).

4. ياسر عبدالله (البطائح).

5. محمود حسن (الحصن).

أبرز لاعبي الوسط

1. عامر عمر (دبا الفجيرة).

2. راشد عيسي (العربي).

3. حسين عبدالله (حتا).

4. أحمد الظهوري (دبا الحصن).

5. ناصر سالم (الفجيرة).

الأبرز في الهجوم

1- علي حسن صنقور (الجزيرة الحمراء)

2- ماجد لافي المهيري (مصفوت)

3- ابراهيم سرحان (البطائح)

4- عبيد البدواوي (حتا)

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