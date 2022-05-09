«الانتصارات الصعبة» أظهرت شخصية «الزعيم».. ومهّدت طريق العين إلى «الدرع الـ 14»

المصدر: معاذ كمبال ■ العين

أظهر فريق العين «شخصية الزعيم» في الجولات الأخيرة بدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وحقق انتصارات صعبة للغاية، رغم أنه لم يكن الطرف الأفضل خلال مجريات اللقاء، وكان آخرها الانتصار على الظفرة في الجولة 22 أول من أمس، بهدف نظيف، إذ بات لاعبوه يعرفون كيف يصطادون أثمن ما في المباريات، وهو الخروج بالنقاط الثلاث كاملة بغض النظر عن المستوى الفني، ما جعل الفريق يغرد منفرداً في صدارة الترتيب ويسير بخطى ثابتة نحو التتويج باللقب الرابع عشر في تاريخ النادي «رقم قياسي».

وعلى مدار المباريات الأربع الأخيرة فاز «البنفسج» على الوحدة 1-صفر، الوصل 3-2، شباب الأهلي 1-صفر، والظفرة بالنتيجة ذاتها، وكان العامل المشترك في كل الانتصارات أن الفريق لم يظهر أسلوبه المعتاد القائم على فرض هيمنته على مجريات المباريات، وامتلاك زمام المبادرة، وحصار منافسيه في مناطقهم الخلفية، ولم يحصل على عدد كبير من الفرص.

ومن بين أربع مباريات لم يظهر فيها الفريق بصورته المعتادة خاض «الزعيم» فيها مواجهتين حاسمتين في غياب جماهيره تنفيذاً لقرارات لجنة الانضباط في اتحاد الكرة على خلفية الأحداث التي شهدها الـ«كلاسيكو» أمام الوحدة، وهي مباراة حسمها الفريق لصالحه بهدف حاسم من لاعبه التوغولي لابا كودجو في وقت كان فيه «العنابي» الطرف الأفضل.

وقدم الفريق تحت قيادة مدربه الأوكراني سيرجي ريبروف مستوى دون المأمول من اللاعبين مقارنة بالجولات الأخرى التي كان فيها الفريق يحسم نتيجتها لصالحه مبكراً، ويتفرغ بعدها المدرب لإجراء التبديلات وإراحة الأساسيين. واعترف ريبروف في المؤتمر الصحافي عقب الانتصار على الظفرة بأن العين لم يظهر بالمستوى المطلوب منه، لكنه أوضح أن الأهم أن فريقه نجح في تحقيق الفوز، واقترب من تحقيق اللقب الثاني له مع الفريق بعد التتويج الأربعاء الماضي بكأس رابطة المحترفين.

وقال المدرب إنه يتوجب على المتابعين أن يتفهموا بأن لاعبيه يواجهون ضغط المباريات، لكنهم يحققون المطلوب. وبات «البنفسج» يكفيه الفوز في مباراته القادمة أمام الجزيرة الأربعاء المقبل ليضمن رسمياً التتويج باللقب، قبل ثلاث جولات على نهاية الموسم، ودون انتظار بقية مباريات الأندية المنافسة معه على اللقب، إذ يتصدر الترتيب بـ55 نقطة، وبفارق 10 عن ملاحقيه الوحدة، الجزيرة والشارقة على التوالي قبل أربع جولات من النهاية.

ووعد مدرب العين بالعمل على تجهيز اللاعبين لمواجهة الأربعاء، واختتم: «ندرك جيداً ما المطلوب منا في المرحلة القادمة، وكل تركيزنا حالياً منصب على الإعداد لمواجهة فريق نادي الجزيرة في الجولة المقبلة التي سنخوضها على ملعبنا وبعودة جماهيرنا للمدرجات».

مدرب الظفرة يهنّئ العين.. ويتمنى أن يكون الحظ إلى جانبه

قدّم مدرب فريق الظفرة، المغربي بدر الدين الإدريسي، التهنئة إلى فريق العين على فوزه عليهم في مباراة قال إن فريقه قدم فيها مستوى جيداً على الرغم من غياب أربعة لاعبين أساسيين بداعي الإصابة والإيقاف، وكانوا فيها قريبين من الخروج بنقطة في الثواني الأخيرة، لكن حارس الضيوف خالد عيسى حال دون ذلك.

وتمنى المدرب في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء أن يحالفه الحظ في المباريات القادمة، واعداً بالعمل على تفادي ما وصفه بالسلبيات التي ظهرت في أداء فريقه، والتعزيز من النقاط الإيجابية في المباريات الأربع المنتظرة، وقال: «بالنسبة لنا نحتاج إلى فوز واحد لتأمين بقائنا مع أندية المحترفين في العام المقبل».

• حقق العين سلسلة انتصارات مهمة أمام فرق صعبة (الوحدة والوصل وشباب الأهلي والظفرة)، غاب فيها أداؤه المعهود، لكنه حقق الأهم واقترب كثيراً من لقب الدوري.

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