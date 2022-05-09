سالمين خميس: الفوز على كلباء رسالة من شباب الأهلي

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

أكد لاعب شباب الأهلي سالمين خميس، أن الفوز الذي حققه «فرسان دبي» على اتحاد كلباء أول من أمس، في ختام مباريات الجولة الـ22 من دوري أدنوك للمحترفين يُعد رسالة وانطلاقة جديدة من الفريق استعداداً للموسم المقبل.

وفاز شباب الأهلي على اتحاد كلباء بهدفين مقابل هدف، ليستعيد الفريق ذاكرة الانتصارات بعدما حقق أول انتصار له في الدوري منذ ثلاثة أشهر، عندما فاز على العروبة في فبراير الماضي، قبل أن يخسر خمس مباريات متتالية أمام كل من الشارقة والوحدة والوصل والجزيرة والعين، ليرفع «فرسان دبي» رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد «النمور» عند 24 نقطة في المركز العاشر.

وقال خميس في تصريحات صحافية: «أشكر جمهور شباب الأهلي الذي جاء لمساندة الفريق في المباراة، رغم خسارتنا في الأسبوع الماضي للقب كأس المحترفين في النهائي أمام العين، إذ إننا لا شك أننا عودنا جمهور (فرسان دبي) على الفرحة والفوز بالبطولات، وبالتأكيد النتائج التي حققها الفريق في الموسم الحالي لا تليق به».

وأضاف: «لعبنا بـ11 لاعباً من خارج التشكيلة الأساسية، ورغم صعوبة المباراة أمام فريق اتحاد كلباء الذي يقدم مستوى متميزاً قدمنا أداء جيداً وتقدمنا بهدفين، وحدث بعض التراخي في الشوط الثاني ولكن حققنا الفوز».

وتابع: «هذا الفوز يُعد رسالة من شباب الأهلي بأنه سيستعد للموسم المقبل بشكل جيد، وأن هذه انطلاقة جديدة لنا».

وزاد: «الجميع في النادي يشعر بالاستياء بعدما خسرنا ثلاث بطولات بركلات الترجيح بالخروج من كأس رئيس الدولة في ربع النهائي، وخسارة كأس السوبر، وخسارة نهائي كأس المحترفين، خصوصاً أن شباب الأهلي حتى إذا كان في أسوأ مستوياته يحقق البطولات، وحديث المتابعين عن أن الفريق لم يحقق نتائج جيدة في الموسم الحالي يوضح المكانة الذي يستحقها الفريق».

وأشاد سالمين خميس بأداء الحكام في الدوري، وقال: «يجب أن أشيد بحكام دوري المحترفين، إذ إننا لعبنا في الشهر الماضي في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، وصراحة لا يوجد فارق بين التحكيم في البطولة القارية والتحكيم الإماراتي، وأرى أن الحكام في دوري المحترفين أفضل من نظرائهم في دوري أبطال آسيا».

• «النتائج التي حققها فريق شباب الأهلي في الموسم الحالي لا تليق به».

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