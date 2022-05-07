سباق "الـ 10 أمتار" يحفز العين لتجاوز تحدي الظفرة والاقتراب من درع الدوري

المصدر: معاذ كمبال- أبوظبي

يبحث فريق العين متصدر ترتيب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم عن توسيع فارق النقاط بينه وبين ملاحقيه إلى 10 نقاط وذلك حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الظفرة في الساعة 06:00 من مساء اليوم السبت على استاد حمدان بن زايد ضمن الجولة 22 من المسابقة.

ويتصدر "الزعيم" جدول الترتيب برصيد 52 نقطة بفارق 7 نقاط عن الوحدة الثاني والجزيرة الثالث والشارقة الرابع على التوالي الذين يتساوون في 45 نقطة، وذلك قبل خوض لقاء اليوم أمام الظفرة وهو ما يجعله أمام فرصة ذهبية لتوسيع الفارق إلى 10 نقاط كاملة قبل 4 جولات من نهاية المسابقة والاقتراب من حسم اللقب لصالحه في حال فوزه على الجزيرة في المباراة المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل ضمن الجولة 23.

وتلقى "البنفسجي" هدية ثمينة بفوز الشارقة على الوحدة "الوصيف" 2-1 مساء يوم الجمعة وهو ما سيمنح لاعبي الفريق فرصة خوض اللقاء بأعصاب هادئة أكثر لكن في الوقت نفسه سيكونون مطالبين بأهمية الفوز خاصة مع ارتفاع عدد منافسه على اللقب إلى 3 أندية "الوحدة، الجزيرة، الشارقة".

ويدخل فريق العين المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد تتويجه بلقب كأس رابطة المحترفين على حساب شباب الأهلي بفوزه بركلات الترجيح في المباراة النهائية، وهو اللقب الذي عاد لخزينة النادي بعد انتظار دام لـ 13 عاماً.

وطالب مدرب الفريق المتصدر، الأوكراني سيرجي ريبروف من لاعبه بأهمية بذل كل ما لديهم في المباراة من اجل تحقيق الانتصار، وقال في المؤتمر الصحافي: "مباراتنا أمام الظفرة مهمة، وعلينا التفكير بشؤوننا وأن نؤدي بشكل جيد وأن نتمتع بالحماس والمعنوية اللازمة وكما أشير دائماً، هذه المباراة شأنها شأن أي مباراة أخرى ضد الوحدة أو الجزيرة، تمثل ثلاثة نقاط هامة للفريق".

وفي المقابل، لا بديل أمام الظفرة صاحب الأرض والجمهور خياراً أفضل من الانتصار إذا ما أراد لاعبوه الابتعاد عن دوامة الهبوط، ويحتل الفريق المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة، وسيكون الفوز بمثابة اقترابه خطوة عملاقة من منطقة الأمان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news