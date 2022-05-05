الحضيري: العمل بصمت وتقبل الانتقادات مهّد لتأهل البطائح إلى «المحترفين»

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

وصف مدرب فريق البطائح، التونسي طارق الحضيري، التأهل للعب في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين بالاستثنائي والتاريخي لأكثر من سبب جوهري، من بينها أنه تحقق بعد ثلاثة مواسم من إشهار الفريق، وأيضاً كونه نجح في التغلب على كثير من التحديات التي رافقت الفريق في أغلب أوقات الموسم، مؤكداً أنه صبر كثيراً، وتحمل الانتقادات بصدر رحب حتى تمكن من تحقيق طموحه بتحقيق إنجاز الصعود إلى المحترفين، كاشفاً عن أن الفريق مر بظروف صعبة قبل أن يتمكن من تفاديها للوصول إلى المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الذي قاده للتأهل، وقال لـ«الإمارات اليوم» إنه يتطلع لقيادة الفريق في دوري أدنوك للمحترفين، ويجد في نفسه القدرة لتحقيق المزيد من النجاح مع البطائح.

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