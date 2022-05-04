راشد بن حميد: حضور محمد بن زايد لنهائي كأس الرابطة "أكبر عيدية"

المصدر: الإمارات اليوم

ثمن الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم ، تشريف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمباراة نهائي "كأس رابطة المحترفين"، التي جمعت فريقي العين وشباب الأهلي، على ستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة اليوم.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي: "تشريف سموه للنهائي في ملعب المباراة مثّل أكبر عيدية للرياضيين وللبطولات المحلية، وهو ما اعتدناه من القيادة الرشيدة، في دعمها المتواصل للرياضة والبطولات المحلية".

وهنأ الشيخ راشد بن حميد النعيمي نادي العين بتتويجه بطلاً لـ"كأس رابطة المحترفين"، للموسم الحالي 2021- 2022، متمنياً التوفيق لنادي شباب الأهلي ، بعدما حصد وصافة الكأس، وأشاد بأجواء وتنظيم النهائي، بفضل الجهود الكبيرة لـ"رابطة المحترفين الإماراتية"، وفرق العمل المختلفة، للترتيب للحدث الذي تزامن مع عيد الفطر المبارك.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي: "احتفالية مميزة جديدة، أشرفت عليها الرابطة في نهائي الكأس، مثلت امتداداً للنجاحات السابقة، وتأكيداً على ارتقاء الجهود التنظيمية لفرق العمل المحلية، في الإشراف على أكبر البطولات، وتنظيم الأحداث الرياضية وفق أعلى المعايير".

وأضاف: "نهائي كأس رابطة المحترفين، الذي ازدان بشعار "بشوفتكم يحلى العيد"، حظي بحضور وتفاعل جماهيري كبير، في استاد محمد بن زايد، وقدم الفريقان مستوًى جيداً، ونتطلع دائماً إلى ارتقاء المنافسة في كل المسابقات المحلية، بما ينعكس إيجاباً على المنتخبات الوطنية، ونأمل أن يتواصل الحضور الجماهيري المميز فيما تبقى من مباريات الموسم، وأن تنعكس الأجواء الإيجابية في المدرجات على مؤازرة ودعم المنتخب الأول في الاستحقاق المقبل".

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