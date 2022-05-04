الجماهير تزين مدرجات نهائي كأس الرابطة.. والمباراة تتوقف لإسعاف أحد المشجعين

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

رسمت جماهير فريقي العين وشباب الأهلي لوحة رائعة في مدرجات استاد محمد بن زايد خلال نهائي كأس رابطة المحترفين لكرة القدم اليوم، وذلك بحضور أعداد كبير من أنصار الفريقين، ولعبت دوراً بارزاً في تشكيل ملامح النهائي من خلال التشجيع المستمر للاعبيها بالطبول والأهازيج المستمرة.

واستقبلت جماهير فريق العين لاعبي فريقها لحظة دخولهم إلى أرضية الملعب بالقصاصات الورقية التي كان قد بدأ التجهيز لها بواسطة مكتب شؤون الجماهير منذ بداية عطلة عيد الفطر، وذلك من أجل الاحتفاء باللاعبين بوصولهم للمباراة النهائية وحثهم على تحقيق لقب البطولة، في المقابل شجعت جماهير شباب الأهلي لاعبيها لرفع روحهم المعنوية قبل اللقاء نظراً للخسارة في المباراة التي جمعت بين الفريقين السبت الماضي في الدوري.

وأقيم حفل مبسط قبل انطلاق المباراة على أرضية الملعب شهد تحويل الأرضية إلى شاشة عملاقة جرى من خلالها تعريف الجماهير بمشوار طرفي اللقاء منذ بداية المسابقة، كما جرى تذكير الجماهير بأهمية التشجيع بصورة إيجابية والابتعاد عن التعصب.

وكان لافتاً استمرار دخول الجماهير عقب انطلاق المباراة، إذ تواجدت أعداد غفيرة من الجماهير خارج الملعب على الرغم من عمل جميع بوابات الدخول بطاقتها الاستيعابية الكاملة، لكن مع ذلك ظلت بعض الجماهير واقفة خارج الملعب لفترات طويلة، قبل أن تبدأ في الوصول إلى مقاعدها.

وقدم مكتب شؤون جماهير فريق العين ورابطة جماهير شباب الأهلي تسهيلات عديدة وتذاكر مجانية للجماهير ما كان له الأثر الكبير في حضور عدداً كبيراً من الجماهير للمباراة، كما حضرت بعض الأسر للمباراة برفقة الأطفال الذين استمتعوا بالفعاليات التي صاحبت المباراة خارج الاستاد في منطقة المشجعين.

وكانت المباراة توقفت في دقائقها الأولى بعد إغماء أحد جماهير شباب الأهلي في المدرجات وهو ما دفع حكم المباراة لإيقاف اللقاء مؤقتاً لإجلاء المشجع قبل استئناف المباراة، ولاقى تصرف الحكم استحسان الجماهير التي صفقت له.

وعلى جانب اخر، حضر المباراة مدرب المنتخب، الأرجنتيني رودولفو اوروبارينا من المدرجات وذلك من اجل الوقوف على مستوى اللاعبين تمهيداً لاعلان القائمة النهائية نهاية الشهر الحالي استعداداً للقاء استراليا في الملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022.

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