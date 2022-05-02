نادي أبوظبي الرياضي يُتوّج بطلاً لدوري كرة القدم للسيدات

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تُوّج فريق نادي أبوظبي الرياضي بطلاً لدوري كرة القدم للسيدات للموسم الرياضي 2021-2022، بعد فوزه على فريق أونكس بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أول من أمس، على ملعب ذياب عوانة في مقر اتحاد الكرة بدبي، في ختام مباريات الجولة الأخيرة للدوري المؤجلة من الأسبوع الأول للمسابقة.

وقامت عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيسة لجنة كرة القدم النسائية، أمل بوشلاخ، بتتويج سيدات فريق أبوظبي بالميداليات الذهبية، ودرع الدوري، فيما سلمت الميداليات الفضية لسيدات فريق العين «الوصيف»، بينما تسلّم فريق أونكس صاحب المركز الثالث الميداليات البرونزية، وحضر مراسم التتويج، عضو لجنة كرة القدم النسائية، غالية عبدالله المازمي.

وهنأت رئيسة لجنة كرة القدم النسائية نادي أبوظبي الرياضي، بمناسبة التتويج، وقالت: «صعود المنصات والاحتفال بالألقاب ليس بالأمر الجديد على النادي، وسعداء بتطور المنافسة في الموسم الحالي».

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