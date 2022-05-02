الظنحاني: دبا الفجيرة تغلب على تحديات صعبة قبل التأهل للمحترفين

المصدر: محمد فاضل ■ الفجيرة

أكد إداري فريق دبا الفجيرة، مانع أحمد الظنحاني، أن فريقه نجح بالتغلب على التحديات الصعبة التي واجهت الفريق، ما أسهم في نيل درع بطولة دوري الدرجة الأولى، والتأهل للعب في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين، مبيناً أن الموسم الكروي لم يكن سهلاً على أي فريق، بل كان صعباً على أغلب الفرق التي تنافست على الدرع وبطاقتي التأهل، وأن دراسة الأسباب التي حالت دون تأهل «النواخذة» في الموسمين الماضيين، أسهم في تحقيق أهداف الفريق في الموسم الحالي، والتأهل إلى المحترفين.

وقال الظنحاني لـ«الإمارات اليوم»: «من أبرز التحديات والصعوبات التي واجهت الفريق الضغوط النفسية التي سبقت الكثير من المباريات المهمة، وتمت معالجتها بخبرة السنوات الماضية، وأسهم ذلك في أن يدخل الفريق جميع مبارياته بروح إيجابية عالية».

وتابع: «بخصوص الإصابات الطارئة فقد نجح الجهاز الفني بقيادة المدرب زوران في إيجاد دكة من اللاعبين البدلاء القادرين على تعويض زملائهم بشكل جيد».وكان دبا الفجيرة قد فاز بدرع دوري الدرجة الأولى، وتأهل لدوري أدنوك للمحترفين، برفقة فريق البطائح.

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