ألعاب ترفيهية وعروض فنية ومطاعم متنقلة بجماهير كأس المحترفين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

انطلقت أمس الخميس، فعاليات منطقة المشجعين "الفان زون"، بالمنطقة المحيطة بإستاد محمد بن زايد، بنادي الجزيرة في أبوظبي، وتنظمها رابطة المحترفين على هامش نهائي كأس رابطة المحترفين، الذي سيجمع بين العين وشباب الأهلي في السابعة والنصف الأربعاء في الرابع من مايو المقبل بشعار "بشوفتكم يحلى العيد".

وقالت الرابطة إن هذه الفعاليات تهدف إلى تحويل النهائي إلى مناسبة شاملة تجمع المشجعين، ومختلف فئات المجتمع، حيث ستمتد فعاليات منطقة المشجعين يومياً خلال رمضان، من الساعة 8 مساءً إلى 2 صباحاً، وفي أيام العيد من الساعة 6 مساءً حتى الساعة 11 مساءً، ويوم المباراة من الساعة 4:30 مساءً حتى 11 مساءً ، حيث ارتأت الرابطة أن تقام هذه المنطقة طوال فترة عطلة عيد الفطر المبارك، لتكون مبادرة مجتمعية هادفة، تجمع أفراد الأسرة في جو ترفيهي مناسب لكل الأعمار.

وتشمل فعاليات منطقة الجماهير ألعاباً ترفيهية وعروضاً فنية، إلى جانب توفير مطاعم متنقلة في الموقع، وإقامة مسابقات وتخصيص جوائز قيمة لها، علماً بأن منطقة المشجعين ستفتح أبوابها أمام الجميع طوال هذه الأيام مجاناً.

وشهد اليوم الأول للفعاليات إقامة عرض التنورة، وعرض المهرجين والبالونات والساحر للأطفال، إلى جانب مسابقات وألعاب وجوائز، وفقرة الحكواتي باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى عرض أكروبات السيرك وسينما الأطفال، وغيرها من الفعاليات.

وتشهد الأيام المقبلة فعاليات أخرى مثل عرض النار، كرنفالات مصغرة خلال يوم المباراة النهائية، على أن تمتد الفعاليات بعد ذلك طوال عطلة عبد الفطر المبارك.

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