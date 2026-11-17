كشف مهرجان الشيخ زايد عن استعداده لتقديم برنامج احتفالي استثنائي بمناسبة عيد الاتحاد الـ55 لدولة الإمارات، من الأول إلى الثالث من ديسمبر المقبل، في منطقة الوثبة في أبوظبي، وسيتضمن مجموعة واسعة من العروض الوطنية والتراثية والفنية والترفيهية، تتصدرها عروض ضخمة للألعاب النارية، إلى جانب المسيرات الكرنفالية والعروض العالمية والسحوبات والجوائز، في أجواء تجسد مشاعر الفخر والاعتزاز بمسيرة الاتحاد ومنجزات الدولة.

وتقام الاحتفالات يومياً، من الرابعة عصراً وحتى الواحدة بعد منتصف الليل، تحت شعار «حكاية 55: لكل رقم بيت قصة»، في تجربة متكاملة تجمع بين أصالة الموروث الإماراتي وحداثة العروض الفنية والتقنيات البصرية، وتتيح للزوار من مختلف الأعمار والجنسيات المشاركة في الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

وتنظم ألعاب نارية يومية تنطلق في الساعة 10 مساء، وتستمر خمس دقائق، في مشهد بصري متكامل يتناغم مع الموسيقى والإضاءة ونافورة الإمارات، ليضيء سماء الوثبة بألوان الاحتفال.

كما سينظم المهرجان مسيرة «قافلة الاتحاد» مرتين يومياً، في الخامسة والسابعة والنصف مساء، في مشهد كرنفالي يجمع الخيول والإبل والفرق الشعبية والدولية والعروض الجوالة، وتضم القافلة 10 خيول مزينة بألوان العَلَم الإماراتي و15 ناقة تجسد قافلة الأسرة الإماراتية، إلى جانب 13 فرقة دولية ومجموعات كرنفالية وعروض جوالة، تسير في مسار احتفالي حول نافورة الإمارات، وسط تفاعل الجمهور ورفع الأعلام الوطنية، كما يقدم المهرجان يومياً، في الثامنة والنصف مساء، العرض الرئيس «لوحة الاتحاد» الذي يجمع أكثر من 960 مؤدياً ومشاركاً في خمسة مشاهد فنية متتابعة، تمزج بين العروض التراثية والفنون العالمية والمؤثرات الصوتية والإضاءة والليزر وحركة النافورة.

ويتضمن العرض مشاهد للسلام الوطني ورفع العَلَم، وفنون العيالة والفرق الشعبية الإماراتية، ومشاركة الفرق الدولية، وصولاً إلى لوحة ختامية تجمع كل المؤدين في احتفال جماعي يعكس قيم الوحدة والتلاحم والتنوع الثقافي الذي تتميز به دولة الإمارات. وخصص المهرجان 55 جائزة للزوار على مدار الأيام الثلاثة، من خلال سحوبات يومية تقام على المسرح المؤقت تحت البرج، وتشمل الجوائز هواتف ذكية وأجهزة إلكترونية وتذاكر سفر وإقامات فندقية وقسائم شرائية وباقات كبار الشخصيات وبطاقات ألعاب.

ويشهد الثاني من ديسمبر الذي يصادف عيد الاتحاد، السحب على سيارة ضمن الجوائز المخصصة لهذه المناسبة، في حين تتوزع بقية الجوائز على الأيام الثلاثة، بما يعزز مشاركة الجمهور ويضيف أجواء من التشويق إلى الاحتفالات.

وتتوزع الاحتفالات على مختلف مناطق مهرجان الشيخ زايد وأجنحته ومسارحه، مع مشاركة واسعة من الجهات والأجنحة والفرق الفنية، التي تقدم عروضاً ثقافية وتراثية تعكس تنوع الحضارات وتلاقي الثقافات على أرض الإمارات. ويشمل البرنامج توزيع الأعلام والأوشحة الوطنية على الزوار، وتنظيم مسيرة «فوانيس الاتحاد»، إذ يحمل المشاركون فوانيس مضيئة من مسرح الطفل باتجاه النافورة، إلى جانب عروض الفرق الدولية في الأجنحة، والفقرات الترفيهية والأنشطة التفاعلية التي تستهدف العائلات والأطفال. كما تتواصل الأجواء الوطنية عقب عروض الألعاب النارية من خلال «سهرة الاتحاد» التي تتضمن الأغاني الوطنية، واللوحات الفنية على شاشات البرج، وسط أجواء احتفالية تمتد حتى ختام الفعاليات.

تحت راية واحدة

يحرص مهرجان الشيخ زايد من خلال الاحتفالات على تقديم تجربة وطنية وثقافية وترفيهية متكاملة، تجسد روح الاتحاد وقيم الانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة، وتبرز مسيرة الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات على مدار 55 عاماً، في احتفال يجمع أبناء الإمارات والمقيمين والزوار من مختلف أنحاء العالم تحت راية واحدة، تعبيراً عن الفخر بماضي الدولة والاعتزاز بحاضرها والتطلع إلى مستقبلها المشرق.

• أجواء الاحتفالات تجسد مشاعر الفخر والاعتزاز بمسيرة الاتحاد ومنجزات الدولة.

• الاحتفالات تتوزع على مختلف مناطق مهرجان الشيخ زايد وأجنحته ومسارحه.