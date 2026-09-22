حتى السادسة مساءً.. الحرس الوطني يمدد ساعات استقبال المواطنين للانضمام لصفوفه

أعلن الحرس الوطني تمديد ساعات الاستقبال اليومية حتى الساعة 6 مساءً، لإتاحة مزيد من الوقت أمام الراغبين في التسجيل واستكمال إجراءاتهم، وذلك نظراً للإقبال الكبير على التسجيل والانضمام إلى صفوفه.

ويواصل الحرس الوطني استقبال الراغبين بالتسجيل يومياً من الساعة 9 صباحاً حتى 6 مساءً، وحتى 24 سبتمبر 2026، في مجلس شخبوط بأبوظبي، ومجلس زاخر في العين، ومجلس مدينة زايد في منطقة الظفرة، ومجلس البرشاء في دبي، ومجلس ضاحية السيوح في الشارقة، وقاعة البيت متوحد في أذن برأس الخيمة، ومجلس البدية في الفجيرة.