حققت فعالية «ليلة الكاستم شو» نجاحاً جماهيرياً في مهرجان الشيخ زايد، المقام بمنطقة الوثبة في أبوظبي، مساء السبت، بمشاركة أكثر من 60 سيارة معدّلة، إلى جانب مجموعة متنوعة من الدراجات النارية، وسط حضور جماهيري تفاعل مع العروض والمسابقات والتحديات التي تضمنها برنامج الأمسية، فيما واصل المهرجان استقطاب آلاف الزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع إقامة عروض الألعاب النارية يومَي الجمعة والسبت، للأسبوع الثاني على التوالي.

وأقيمت «ليلة الكاستم شو» تحت شعار «ليلة واحدة.. كل الإثارة»، حيث تحولت ساحة الفعالية إلى ملتقى لعشاق السيارات والدراجات النارية، مع عرض مجموعة واسعة من السيارات الرياضية والكلاسيكية والمركبات المعدّلة، التي تميزت بتصاميمها وتفاصيلها الفنية، وعكست مهارات المشاركين واهتمامهم بعالم تعديل السيارات وتطويرها.

واستقطبت العروض اهتمام الزوار الذين حرصوا على متابعة السيارات المشاركة، والتعرف إلى مواصفاتها والتعديلات التي أُدخلت عليها، إلى جانب التقاط الصور ومتابعة الفقرات الترفيهية المصاحبة، في أمسية جمعت هواة السيارات والعائلات وعشاق رياضة المحركات في موقع واحد.

وشهدت الأمسية مجموعة من التحديات والمسابقات التفاعلية التي أضافت طابعاً تنافسياً إلى الفعالية، وفي مقدمتها سباقات المحاكاة «سيم ريسينغ»، التي أتاحت للمشاركين خوض تجربة السباقات الافتراضية باستخدام أجهزة محاكاة متخصصة، وسط متابعة وتشجيع من الجمهور.

وجاء تنظيم «ليلة الكاستم شو» ضمن جهود مهرجان الشيخ زايد لتنويع فعالياته الترفيهية واستقطاب شرائح مختلفة من الجمهور، من خلال أنشطة تجمع بين الهوايات الحديثة والتجارب التفاعلية والعروض الحية، بما يتيح للزوار الاستمتاع ببرنامج متجدد من الفعاليات طوال الموسم.

وشهد المهرجان حضور آلاف الزوار لمتابعة عروض الألعاب النارية التي أضاءت سماء الوثبة، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، في استمرار للعروض الأسبوعية التي أصبحت إحدى المحطات الرئيسة في البرنامج الترفيهي للمهرجان.

وتابع الزوار العروض التي تضمنت تشكيلات ضوئية وألواناً متنوعة في سماء المهرجان، وسط أجواء احتفالية وتفاعل من العائلات والجمهور الذين حرصوا على توثيق اللحظات، ومشاركة مشاهد الألعاب النارية عبر منصات التواصل الاجتماعي.