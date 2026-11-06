مطارات دبي تحتضن «تحدي دبي للياقة» بمشاركة الموظفين والمسافرين

تنقل مطارات دبي أجواء الحماس والحركة التي تميّز «تحدي دبي للياقة» إلى مطار دبي الدولي، عبر برنامج متكامل يمتد على مدار شهر كامل، يشجع الموظفين وعائلاتهم والمسافرين على تبني أسلوب حياة صحي، وجعل الحركة والنشاط جزءاً من حياتهم اليومية.

وقالت «مطارات دبي»، في بيان، أمس: «في إطار دعم رؤية دبي الهادفة إلى ترسيخ مكانتها واحدةً من أكثر مدن العالم نشاطاً، يجمع البرنامج بين فعاليات مخصصة لموظفي مطارات دبي وعائلاتهم، وأنشطة مجانية للمسافرين، ما يتيح للجميع المشاركة في هذه المبادرة المجتمعية الملهمة، والاستمتاع بتجارب تُعزّز الصحة والرفاهية خلال رحلتهم أو يومهم»، وأضاف البيان: «كما يتيح البرنامج للمسافرين عبر مطار دبي الدولي غداً وبعد غدٍ المشاركة في جلسات مجانية لليوغا وتمارين التنفس واللياقة البدنية، تقدمها (بي ريلاكس) في منطقة اللياقة (Fitness Village) بالكونكورس D في المبنى رقم (1)، وتقام الجلسات من السادسة مساءً حتى التاسعة مساءً، لتمنح المسافرين فرصة لأخذ استراحة واستعادة نشاطهم خلال رحلتهم».