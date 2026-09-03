حديقة الحيوانات في العين تتألق بعد غروب الشمس بـ «ليالي الأضواء»

تستعد حديقة الحيوانات في العين، إحدى أقدم وأكبر الوجهات المتخصصة في الحياة البرية بمنطقة الشرق الأوسط، لاستقبال زوارها مجدداً، بدءاً من بعد غد، مع باقة متجددة من التجارب ومزيد من الخيارات التي تتيح للعائلات استكشاف عجائب العالم الطبيعي.

وسيكون الزوار على موعد مع لقاءات لا تُنسى مع الحيوانات، وخيارات طعام متجددة، وتجارب لا تفوّت تُضفي على الحديقة أجواء مميزة بعد حلول المساء.

وخلال الفترة، من بعد غد إلى الرابع من أكتوبر المقبل، ستتألق حديقة الحيوانات في العين بعد غروب الشمس مع «مهرجان ليالي الأضواء»، حيث تكتسي الحديقة، مع حلول المساء، بحلة ساحرة من الأضواء، لتقدم لزوارها تجربة ليلية مميزة تجمع بين مجسمات الحيوانات المضيئة، والعروض الغامرة، واللحظات التفاعلية الممتعة لجميع أفراد العائلة.

وتزامناً مع فعاليات المهرجان، تستقبل الحديقة زوارها من الساعة الثانية ظهراً إلى 10 مساء، على أن تنطلق فعاليات المهرجان في تمام الساعة الخامسة مساء، ويمكن للزوار الاستمتاع بأمسية حافلة بالترفيه، مع عروض مفعمة بالحيوية يقدمها مؤدون بأزياء مبهرة مضاءة بتقنية LED، ضمن أجواء آسرة تنتشر في أرجاء الحديقة.

كما ستكون العائلات على موعد مع العرض الجديد «مغامرة الطبيعة»، الذي يدعو الأطفال وأولياء أمورهم إلى الاستمتاع بتجربة قصصية غامرة، تنبض معها حكايات عالم الحيوان بالحياة بعد غروب الشمس.

وإلى جانب فعاليات «مهرجان ليالي الأضواء»، يمكن للزوار الاستمتاع بمجموعة من اللقاءات والتجارب المميزة المناسبة لمختلف الأعمار، بما في ذلك تجربة السفاري الشهيرة التي تتيح لهم مشاهدة الحيوانات البرية الإفريقية عن قرب وإطعام الزرافات، كما يمكنهم خوض تجربة «ممشى الليمور» التي تتيح لهم الاقتراب من حيوانات الليمور المرحة والاجتماعية ومراقبتها عن كثب، ضمن تجربة غامرة ومميزة.

ولا تكتمل رحلة الاستكشاف وصناعة الذكريات في حديقة الحيوانات في العين، من دون خيارات متنوعة من المأكولات التي تلبي مختلف الأذواق، ويمكن للزوار الاستمتاع بتشكيلة من الأطباق العالمية في مطعم وسط المساحات الخضراء الوارفة في الحديقة، أو تناول وجبة سريعة والاستمتاع بنكهات من مختلف أنحاء العالم في وجهات عدة.

يشار إلى أن حديقة الحيوانات في العين تضم أكثر من 4000 حيوان من مختلف الأنواع، وتقدّم تجربة غنية للزوار تجمع بين التعلم والترفيه والمغامرة، وتوفر مرافق وخدمات تناسب جميع الأعمار، كما تضم وجهتين مميزتين هما مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء: تحفة معمارية مستدامة حاصلة على تصنيف LEED البلاتيني، وسفاري العين: واحدة من أكبر السفاري التي صنعها الإنسان في العالم، وتقدم تجربة فريدة لاكتشاف الحيوانات في بيئاتها الطبيعية.

. تزامناً مع فعاليات «المهرجان» تستقبل الحديقة زوارها من الثانية ظهراً إلى 10 مساء.