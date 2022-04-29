محمد جمال: مشاركة الجزيرة الآسيوية كانت أقل من الطموح.. الدوري لايزال طويلاً

المصدر: معاذ كمبال ■ أبوظبي

اعترف لاعب وسط فريق الجزيرة، محمد جمال، بأن مشاركتهم في النسخة الحالية من أبطال آسيا كانت أقل من الطموح، بعد الخروج من مرحلة دور المجموعات للمرة السابعة في تاريخ النادي، عقب تذيل الفريق مجموعته بحصد أربع نقاط فقط، لكن اللاعب أشار إلى أن تركيزهم سيتحول حالياً للمنافسة في دوري أدنوك للمحترفين، مؤكداً أن المشوار لايزال طويلاً.وقال جمال لـ«الإمارات اليوم» إن الجزيرة واجه ظروفاً تسببت في عدم ظهوره بالطموح الذي كانوا يأملونه، لافتاً إلى أن المشاركة في النسخة الحالية مكنت بعض اللاعبين من اكتساب خبرة جيدة، خصوصاً أن المسابقات القارية تكون مختلفة عن المحلية، وأن الجزيرة واجه أندية تلعب بتكتيكات مختلفة.

واعتبر أن الخبرة التي اكتسبها اللاعبون ستساعدهم في مشوار الدوري، وقال: «سنخوض لقاءات صعبة في البطولة المحلية، بالنسبة لنا فإن الدوري لايزال طويلاً، سنعمل على تقديم كل ما لدينا لتحسين صورتنا في المقام الأول، وسننظر لاحقاً ما قد يحدث».

ويحتل الجزيرة المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة، بفارق ثماني نقاط عن العين المتصدر، وأربع عن الوحدة صاحب المركز الثاني، وعلى الورق لاتزال حظوظه موجودة في المنافسة على اللقب، لكنه لا يملك مصيره بيده.

وأكد جمال، الذي يلعب في الجزيرة على سبيل الإعارة قادماً من العين، إن تركيزه في الوقت الحالي ينصب فقط على تقديم كل ما لديه في المباريات المنتظرة في الدوري، وقال: «بعد الخروج من الآسيوية سأركز على ما تبقى من مباريات حتى نهاية الموسم، وكل ما يكتبه الله لي في نهاية الإعارة سيكون خيراً لي».

وبخصوص المنتخب، ألمح إلى وجود حالة من الارتياح تعم اللاعبين الدوليين الذين شاركوا في المباراتين السابقتين تحت قيادة المدرب الأرجنتيني أروابارينا، مشيراً إلى أنه لمس من اللاعبين أن أسلوب المدرب جيد.

وأعرب عن أمنيته في أن يتمكن المنتخب من بلوغ المونديال، وقال: «كلنا أمل في المنتخب لتحقيق الطموحات مع المدرب الجديد أروابارينا، أسلوبه جيد، وبالتأكيد كل لاعب سيقع عليه الاختيار للمهمة المنتظرة سيقدم كل ما لديه، ونحن من جانبنا كلنا ثقة بكل لاعب يرتدي شعار المنتخب».

• الجزيرة خرج من الدور الأول بأبطال آسيا للمرة السابعة في تاريخ مشاركاته.

• 4 نقاط فقط حصل عليها الجزيرة خلال مشاركته الأخيرة في الدور الأول لأبطال آسيا.

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