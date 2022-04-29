تتويج البطل والوصيف في دوري الدرجة الأولى اليوم

المصدر: محمد فاضل ■ الفجيرة

تشهد ملاعب الهواة عند العاشرة من مساء اليوم، مباريات الجولة الأخيرة لدوري الدرجة الأولى، بإقامة سبع مباريات لن تغير نتائجها من هوية الفريقين المتأهلين للعب في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين.

وستقام جميع المباريات في توقيت واحد، إذ يلتقي حتا مع دبا الفجيرة في ملعب الأخير، وستشهد المباراة تسليم دبا الفجيرة درع البطولة والميداليات الذهبية للاعبيه، بينما سيستضيف البطائح فريق الحمرية في احتفالية الصعود التاريخي للأول.

وفي بقية المباريات يلتقي العربي مع الفجيرة ودبا الحصن مع الذيد و«سيتي» مع مصفوت، فيما يلعب الجزيرة الحمراء مع مسافي والرمس مع التعاون.

وتتطلع فرق البطولة إلى تحسين المراكز في ختام البطولة بعد 202 يوم من المنافسات.

ويتصدر فريق دبا الفجيرة الترتيب برصيد 72 نقطة، يليه البطائح 64 نقطة، ثم دبا الحصن والعربي ولكل منهما 60 نقطة، ثم الحمرية 52 نقطة، وحتا 47 نقطة، والفجيرة 43 نقطة، ومصفوت 32 نقطة، ومسافي والجزيرة الحمراء ولكل منهما 27 نقطة، ثم «جلف إف سي» 24 نقطة، والتعاون والذيد برصيد 19 لكل منهما، ثم الرمس 17، وأخيراً ستي برصيد 12 نقطة.

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