سلطان: العروبة لا يمتلك رفاهية أي نتيجة غير الفوز على الشارقة

المصدر: سيد مصطفى ■ الشارقة

أكد مدير فريق العروبة، نايف سلطان، أن فريقه سيدخل مباراة الغد أمام الشارقة في الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين بهدف واحد، وهو الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وقال سلطان لـ«الإمارات اليوم»: «لم يعد لدينا رفاهية الخروج بأي نتيجة أخرى غير الفوز، مع الاعتراف بأننا سنواجه واحداً من أبرز فرق الدوري، وأفضلها من الناحية الفنية، الذي يملك عناصر على مستوى عالٍ، ومدرباً يتمتع بخبرات تدريبية عالية».

وأضاف: «ما لمسناه من إصرار وتحدٍّ لدى لاعبي العروبة يجعلنا متفائلين قبل مواجهة الشارقة، إذ تعاهد الجميع على ما بذل أقصى ما لديهم من جهد في سبيل الحفاظ على مقعد العروبة في دوري أدنوك للمحترفين».

وأشار: «لا شك أن خسارة الظفرة أمام الوحدة، وأيضاً خسارة الإمارات من الوصل، أعطتنا دافعاً قوياً، لأننا أصبحنا في توقيت فرض علينا النظر إلى نتائج منافسينا للبقاء في الوقت ذاته الذي نفكر فيه في نتائجنا أيضاً، لهذا علينا أن ننتهز الفرصة على أفضل ما يكون، ونجدد آمالنا في البقاء، خصوصاً أنه لايزال متبقياً 18 نقطة في الملعب، وقد تُحدث الكثير من الأمور بشأن صراع الهبوط والبقاء».

وأكمل: «ليست مجاملة للعروبة إن قلت إن فريقها يستحق البقاء بين المحترفين، عطفاً على المستويات التي قدمها في جميع المباريات التي لعبها، وخسارتنا في البعض منها جاءت لسوء الحظ، وقلة الخبرة، وبأخطاء الصافرة في أحياناً أخرى، ولن أخوض كثيراً في تلك المسألة تحديداً، فقد أصبحت من الماضي، ولن تُثنينا عن مواصلة عطائنا في كل المباريات، وأمام جميع الفريق، إيماناً بالثقة التي كسبناها من جماهير الكرة الإماراتية عموماً، وثناء المُحللين على ظهورنا في أول ظهور بدوري أدنوك للمحترفين».

وحول الظروف التي يُعاني منها الشارقة، للإرهاق من المشاركة الآسيوية، وإصابة حارسه عادل الحوسني،

قال نايف سلطان: «بداية نتمنى سرعة الشفاء للحارس عادل الحوسني، فسلامة لاعبينا أهم من المباريات والنتائج، وثانياً الشارقة من الفرق التي تملك صفاً أول وثانياً وثالثاً على نفس القدر والمستوى، صحيح أن الملك عانى ضغط مباريات في البطولة الآسيوية، لكن المؤكد أن جهازه الفني لديه خطط لتفادي مثل هذه الأمور في مبارياته بالدوري». وأضاف: «على العموم نحن لسنا مشغولين بحالة الشارقة، وما يُمكن أن يكون عليه فريق العروبة في هذه المباراة التي نعتبرها بوابة العبور نحن البقاء، فالاستعدادات كانت مرضية بشكل كبير خلال فترة التوقف الحالية».

وعن الغيابات التي يمكن أن يُعاني منها العروبة في مباراة الشارقة، أوضح مدير فريق العروبة: «ليست لدينا غيابات سوى قائد الفريق يوسف خلفان، وبقية اللاعبين مستعدون للمباراة، وفي أوج جاهزيتهم».

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