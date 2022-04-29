هاياتو: الدوري الإماراتي ممتع.. وعيني على «المحترفين»

المصدر: محمد فاضل ■ دبي

عبر لاعب نادي «ستي»، الياباني هاياتو، عن سعادته للمشاركة مع فريقه في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى، ووصف تجربته بالمثيرة، خصوصاً أنه أول لاعب ياباني ينضم إلى أحد الأندية الإماراتية، ويشارك في مسابقاتها، مؤكداً أنه سعيد للعب في الدوري الإماراتي، وراضٍ عما قدمه من مستويات فنية، ويتطلع إلى مواصلة مشوار اللعب في الموسم المقبل، متمنياً أن يحصل على فرصة اللعب لأحد أندية دوري المحترفين، ويرى لديه القدرة على الظهور بشكل مميز.

وكشف هاياتو أنه يعمل مدرباً في أكاديمية رياضية، إضافة إلى دوره لاعباً في فريق ستي، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «الدوري الإماراتي ممتع وقوي مقارنة بكثير من الأندية التي لعبت فيها في المراحل السنية، وأيضاً في دوري الدرجة الأولى والممتاز في كثير من الدول، خصوصاً أن دوري الإمارات هو عاشر دوري ألعب فيه، فقد سبق لي أن لعبت في مختلف الأعمار في أستراليا وليتوانيا وألمانيا ولاتفيا وكوسوفو ومنغوليا والنيبال والسويد، ولي تجربة في كل منها، لكني أشعر بارتياح عالٍ هنا في الإمارات».

وأوضح: «سعيد بتجربتي مع فريق ستي، الذي يمكنني وصفه بأنه فريق مميز وكبير بتطلعاته، رغم أنه حديث التأسيس». وتابع: «أريد الانضمام إلى أحد فرق دوري المحترفين في الموسم المقبل، وأتمنى أن أحصل على هذه الفرصة، لذلك فقد كنت في كل مباراة ألعبها أحرص على تقديم أفضل ما لدي من مستوى فني لخدمة فريقي أولاً، ولكي أعطي انطباعاً طيباً، خصوصاً أنني أول لاعب ياباني يلعب في دوري الدرجة الأولى الإماراتي».

وأكمل: «لدي أهداف وتطلعات كثيرة في الموسم المقبل أتطلع إلى أن أحققها، ولايزال هنالك وقت لكي أحسم هذا الأمر وحتى الآن لم أحدد هدفي الجديد، لكني أتطلع للعب في دوري المحترفين وإن لم يكن ذلك سهلاً فسأواصل اللعب في الدرجة الأولى، لأني لا أريد أن أتوقف عن كرة القدم». وتابع: «لم أفكر كثيراً بالمبلغ المالي، رغم أهميته، بقدر عشقي لكرة القدم، لذلك لم أجد صعوبة في أن أحضر يومياً من أبوظبي إلى دبي لكي أتدرب كرة القدم». وأكد اللاعب الياباني أنه معجب كثيراً بأداء فريق العين، لذلك فهو يحرص على متابعته دائماً، ويرى أن لاعب الشارقة البرازيلي كايو هو أفضل لاعبي الدوري.

وتحدث هاياتو عن كأس العالم المقبلة وقال إن «منتخب اليابان وقع في قرعة صعبة مع إسبانيا وألمانيا، ما جعلها مهمة صعبة، ولكي يعبر دور المجموعات عليه أن يفوز على أحدهما، متوقعاً أن تفوز الأرجنتين بكأس العالم المقبلة، وختم حديثه انه يتوقع أن يعود كأس دوري أبطال آسيا لشرق القارة في النسخة الحالية، ويتوج فيها النادي الياباني كاواسا فرونتال».

• هاياتو أول لاعب ياباني يلعب في دوري الدرجة الأولى.



• يعمل مدرباً في أكاديمية رياضية، ولاعباً في فريق ستي.

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