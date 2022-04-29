مورينيو لمدرب «مان يونايتد» الجديد: ليس لدي أي نصائح لك

المصدر: حميد نعمان ■ دبي

ردّ مدرب فريق روما، البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو، حين طلب منه صحافيون كلمة بخصوص تعاقد نادي مانشستر يونايتد مع المدرب الهولندي الجديد تن هاغ، بطريقة غير متوقعة خلال مؤتمر صحافي، أول من أمس، حيث قال: «نصائح، ليس لدي أي نصائح له».

وقال إن مانشستر يونايتد ناديه السابق، وهذا مدرب جديد له، وبالتالي فلا نصائح لديه له.وكان مورينيو يتحدث عشية اللقاء الذي جمع روما بالأمس مع ليستر سيتي الإنجليزي، ضمن منافسات «كونفرس ليغ» الأوروبي.

وسبق لمورينيو أن قاد مان يونايتد لموسمين، لكنه لم يحقق النجاح الذي كان متوقعاً منه، وتمت إقالته في موسم 2019، ليتسلم مكانه النرويجي سولسكاير، الذي أقيل هو الآخر قبل تعيين الألماني رانجنيك منتصف الموسم الجاري.

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