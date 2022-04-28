كايزر: الجزيرة لم يكن محظوظاً في الآسيوية.. وافتقدنا لاعبين مؤثرين

المصدر: معاذ كمبال ■ الرياض

قال مدرب فريق الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر، إن فريقه لم يكن محظوظاً خلال المشاركة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، التي اختتمها الفريق بالخروج من دور المجموعات، بعد احتلاله المركز الأخير في مجموعته برصيد أربع نقاط فقط، مشيراً إلى أنهم افتقدوا عدداً من اللاعبين المؤثرين، مؤكداً في الوقت نفسه أن فريقه خاض بعض المباريات بتشكيلة غلب على بعضها اللاعبون الشباب.

وقال كايزر لـ«الإمارات اليوم» عقب نهاية مباراته أمام الشباب السعودي في البطولة الآسيوية، «لقد فقدنا لاعبين مثل الصربي ميلوش كوسانوفيتش ومحمد العطاس وسالم راشد، لكن في الوقت نفسه فإن اللاعبين الشباب قدموا مجهوداً قوياً».

وأصبحت المشاركة الحالية للجزيرة في دوري أبطال آسيا هي السابعة التي يودع فيها من مرحلة المجموعات، على غرار النسخ الست في 2009 و2010 و2011 و2013 و2016 و2017.

ولم يقدم «فخر أبوظبي» الأداء المنتظر منه خلال مشواره في المسابقة في النسخة الحالية، إذ خسر على يد الشباب السعودي في مباراتين، أمام القوة الجوية في لقاءين، بينما فاز وتعادل في مواجهتين أمام مومباي سيتي الهندي، ليختتم مشواره في المركز الأخير برصيد أربع نقاط فقط.

وتنتظر الفريق برمجة ضاغطة، إذ سيواجه بعد غد فريق بني ياس ضمن الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين، في وقت يعاني فيه لاعبوه الإرهاق، كون الفريق خاض ست مواجهات قوية خلال 21 يوماً.

وأعرب كايزر عن استيائه من البرمجة الضاغطة التي تنتظر فريقه، مشيراً إلى أن فريقه لن يحظى بفترة راحة كافية قبل مواجهة «السماوي»، وهو ما فرض عليه خوض الجولة الأخيرة من مرحلة دوري المجموعات لدوري أبطال آسيا بالفريق الرديف.

وقال الهولندي مارسيل كايزر إن الأمور ستكون صعبة على فريقه، كون اللاعبين سيكونون مجهدين بسبب ضيق الوقت من زمن الوصول إلى العاصمة أبوظبي بعد فراغهم فجر أمس في المشاركة في المسابقة الآسيوية التي أقيمت بنظام التجمع في العاصمة السعودية الرياض، على مدار ثلاثة أسابيع، والتي خاض خلالها الفريق ست مواجهات، فاز في لقاء وتعادل في مثله، بينما خسر أربع مباريات ليودع من دور المجموعات.

وقال مدرب فريق الجزيرة إن التفكير في مباريات الدوري جعله يختار تشكيلة أغلبها من اللاعبين الشباب لأداء مواجهة الشباب السعودي في الجولة الأخيرة من دوري أبطال آسيا، وأضاف: «لقد قمت بإراحة اللاعبين، لأننا تنتظرنا مواجهات صعبة، على سبيل المثال لقد أبعدت ثولاني سيريرو وعلي خصيف وديابي من التشكيلة حتى يكونوا جاهزين للقاء السبت». ويحتل الجزيرة المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 41، بفارق 8 نقاط عن العين المتصدر، و4 عن فريق الوحدة صاحب المركز الثالث، وعلى الورق لاتزال حظوظه موجودة في المنافسة على اللقب، لكنه لا يملك مصيره بيده.

وقال المدرب الهولندي رداً على حظوظ الجزيرة في المنافسة على اللقب: «بالتأكيد الحصول على المركز الأول أمر جميل، كما هي الحال أيضاً مع الثاني الذي يؤهلنا للمشاركة في دوري أبطال آسيا في النسخة القادمة، نحن قريبون منهما، علينا في المقام الأول أن نفوز في جميع المباريات المتبقية».

• «قمت بإراحة اللاعبين الأساسيين في مباراة الشباب السعودي، إذ تنتظرنا مواجهات صعبة في الدوري».

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