عاجل.. شباب الأهلي يتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

المصدر: أحمد طارق- دبي

تأهل شباب الأهلي إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا بعدما تعادل مع فولاد الإيراني بهدف لكل منهما مساء اليوم الثلاثاء في الجولة السادسة من مباريات المجموعة الثالثة ليرفع "فرسان دبي" رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني ويصل رصيد فولاد إلى 12 نقطة في المركز الأول.

واستفاد شباب الأهلي من خسارة القوة الجوية العراقي أمام مومباي سيتي الهندي، وخسارة التعاون السعودي أمام باختاكور الأوزبكي، ليتأهل "فرسان دبي" ضمن أفضل ثلاثة أندية تحتل المركز الثاني في المجموعات الخمس لأندية غرب آسيا.

وسيطر فريق فولاد على وسط الملعب في الدقائق العشر الأولى، وكاد باتوسي أن يحرز الهدف الأول بعدما أخطأ سالمين خميس في إبعاد الكرة داخل منطقة الجزاء ووصلت إلى مهاجم الفريق الإيراني الذي سدد الكرة بجوار القائم (7).

في المقابل دخل شباب الأهلي أجواء اللقاء بعدما نشط الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا الذي مرر كرة جميلة إلى النرويجي توماس أولسن انفرد على إثرها الأخير بالمرمى وسدد الكرة ولكن حارس فولاد أبعد الكرة إلى ركلة ركنية (15).

وفرض "فرسان دبي" أسلوب لعبه وأهدر أكثر من فرصة لإحراز الهدف الأول، أبرزها تسديدة من عمر عبدالرحمن علت العارضة، إلى جانب تمريرة جميلة من عموري إلى الأوزبكي عزيز غانييف الذي سدد الكرة بجوار القائم، وأخيراً تسديدة من حارب سهيل أبعدها دفاع فريق فولاد.

أما الشوط الثاني شهد بداية قوية من شباب الأهلي وأهدر البديل يحيى الغساني الذي شارك بدلاً من كارتابيا، فرصة محققة عندما تلقى كرة داخل منطقة الجزاء ولكن سدد الكرة فوق العارضة (47).

وفي الدقيقة 69 حصل فريق فولاد على ركلة جزاء عقب ارتكاب عيد خميس لمخالفة داخل منطقة الجزاء، وسددها البرازيلي لوسيانو شيمبا في المرمى محرزاً الهدف الأول للفريق الإيراني (71).

واستعاد شباب الأهلي أفضليته في الدقائق العشر الأخيرة، وأحرز يحيى الغساني هدف التعادل عقب خطأ من مدافع فريق فولاد وسدد الغساني الكرة في المرمى (81) لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين.

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