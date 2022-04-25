أرقام سهيل وأولسين تدعم شباب الأهلي في نهائي كأس المحترفين

يدخل شباب الأهلي مواجهة نهائي كأس رابطة المحترفين أمام العين، في الرابع من مايو المقبل؛ محملاً بطموحات كبيرة من جماهيره، التي تبحث عن مواصلة تحقيقه للأرقام القياسية، في البطولة التي يحمل الرقم الأكبر في عدد مرات الفوز بها بـ5 مرات، كما يخوض شباب الأهلي النهائي السابع له في كأس رابطة المحترفين، والرابع على التوالي.

دخل شباب الأهلي منافسات كأس الرابطة من الدور ربع النهائي؛ بصفته حامل اللقب، وحقق 4 انتصارات، حتى ضرب موعدًا مرتقبًا مع العين، في نهائي البطولة الكبيرة.

وظهرت كتيبة مهدي علي، المدير الفني للفرسان، بشكل مميز خلال المباريات؛ وهم دائمًا يجيدون في مباريات الكؤوس، ولفت أكثر من لاعب الأنظار، وكان أبرزهم الثنائي؛ حارب عبدالله سهيل وتوماس أولسين، كما ظهر جوستافو ومهدي قائدي بمستوى مميز أيضاً.

وتدل أرقام الثنائي؛ سهيل وأولسين على مدى جودتهما، ومدى ثقة مديرهما الفني في إمكاناتهما الفنية.

أرقام حارب سهيل:

• 4 مباريات

• 221 عدد دقائق اللعب

• 2 تسديدتين منهما واحدة على المرمى

• 3 صناعة فرص

• 1 تمريرة حاسمة

أرقام توماس أولسين

• 2 مباراة

• 130 عدد دقائق اللعب

• 2 هدف

• 6 تسديدات منها 3 على المرمى

• 1 صناعة فرص

• 1 تمريرة حاسمة