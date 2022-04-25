البطائح يقبل التحدي ويصعد إلى «المحترفين» بعد 3 مواسم فقط في «الهواة»

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

تأهل فريق البطائح للعب في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين، للمرة الأولى في تاريخه، بعد ثلاثة مواسم فقط من المشاركة في دوري الدرجة الأولى، وذلك قبل جولة واحدة من ختام منافسات الهواة التي ستقام يوم الجمعة المقبل، ولن تكون نتائجها ذات تأثير مباشر على الصعود.

وأهدى رئيس مجلس إدارة نادي البطائح الرياضي الثقافي، حمد بن حمودة الكتبي، الإنجاز التاريخي إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للدعم اللامحدود، والرعاية الكريمة، التي قادت لتحقيق الإنجاز، وقدم الشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي ورئيس المجلس عيسى، هلال الحزامي، تثميناً للتوجيهات التي مهدت للتأهل لدوري المحترفين، ومثنياً على جهود اللجنة الفنية والجهازين الفني والإداري للفريق واللاعبين، مؤكداً أن مجلس إدارة النادي سيعقد قريباً اجتماعات مهمة بهدف مواصلة النجاح.

وجاء تأهل فريق نادي البطائح للعب في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين، بعد أن احتل المركز الثاني في ترتيب فرق البطولة، مستفيداً من فوزه على التعاون بهدف نظيف، وفوز دبا الفجيرة على العربي بهدفين نظيفين، ليتفوق البطائح بفارق أربع نقاط على العربي قبل جولة واحدة من ختام المنافسات، حيث أصبح رصيد دبا الفجيرة 72 نقطة، يليه البطائح 64، ثم العربي 60، ودبا الحصن 60 أيضاً.

ونجح البطائح في الصعود لدوري المحترفين في ثالث موسم يشارك فيه في دوري الدرجة الأولى، حيث دشن مشاركاته في الموسم 2019- 2020، وواصل وجوده في المراكز المتقدمة، قبل أن يصعد إلى المحترفين في الموسم الحالي.

من جانبه، قال مشرف الفريق الأول، سعيد العاجل لـ«الإمارات اليوم: «سعداء بالتأهل للعب في دوري الأضواء، الذي يعد إنجازاً تاريخياً قياساً بعمر تشكيل الفريق الأول، الذي لا يتجاوز ثلاث سنوات، فضلاً عن أنها المرة الأولى التي يتأهل فيها الفريق للعب في دوري المحترفين، وبالمناسبة نقدم الشكر لرؤساء شركة كرة القدم في أندية الشارقة واتحاد كلباء وخورفكان، لدعم الفريق بعدد من اللاعبين المميزين، والشكر للمدرب طارق الحضيري واللاعبين والجمهور لما تم تقديمه من جهود كبيرة خلال الموسم الحالي».

بينما قال مدير الفريق، حمدان الشامسي لـ«الإمارات اليوم»: «نعتز بإنجازنا الحالي، خصوصاً أن فريق البطائح حقق سلسلة نتائج مميزة منذ انطلاق المسابقة، وهو إنجاز مميز في البطولة، تصدرنا من خلاله ترتيب فرق مرحلة الإياب، ويمكن وصف الاستقرار على الجهاز الفني في أصعب الظروف التي مر بها الفريق بأنه سبب مهم لما تحقق من نجاح، مقروناً بعطاء اللاعبين وإصرارهم على تحقيق الانتصارات، والتركيز في الملعب، وتطبيق التعليمات الفنية، والشكر لجمهور النادي الذي كان حريصاً على الوقف خلف الفريق حتى تحقق حلم الصعود إلى الأضواء».

ويقف خلف الصعود الحالي فنياً مدرب الفريق التونسي طارق الحضيري، الذي قال لـ«الإمارات اليوم»: «آمنا بقدرتنا على الصعود منذ أول مباراة في الموسم، ونجحنا ببناء فريق قادر على التأهل لدوري المحترفين من كل الجوانب الفنية والتكتيكية والبدنية، والالتزام بتطبيق الواجبات، وأسهم الدعم المميز لإدارة النادي في توفير سبل تقديم أفضل أداء وتحقيق أفضل النتائج».

ونجح البطائح في تحقيق 20 فوزاً، وأربعة تعادلات، مقابل ثلاث خسائر، بينما سجل لاعبوه 54 هدفاً، بينما استقبلت شباكه 19 هدفاً فقط، ويحسب هذا الإنجاز لجميع لاعبيه الذين أسهموا في تحقيق حلم الصعود، ومنهم هيثم المطروشي، وحارس المرمى أيوب عمر، وياسر عبدالله، وعمر أحمد، والهداف الكاميروني اناتول، والبرازيلي المخضرم رودريغو، ومواطنه بيدرو هنريكو، وآخرون. ويعتبر البطائح الفريق الوحيد الذي تمكن من الفوز على بطل دوري الدرجة الأولى دبا الفجيرة، وكانت في انطلاقة الموسم الحالي في إحدى أبرز نتائجه الإيجابية، كما يعد الأنجح على مستوى التعاقدات التي أبرمت في فترة الانتقالات الشتوية، بتعاقده مع الكاميروني اناتول بيرتراند، الذي سجل بدوره 13 هدفاً تعتبر حاسمة بتحقيق الصعود.

• البطائح ضمن المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى خلف دبا الفجيرة المتصدر.



• حقق البطائح 20 فوزاً و4 تعادلات مقابل 3 خسائر، وسجل 54 هدفاً واستقبل 19.

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