ثنائية كارتابيا تصعد بشباب الأهلي إلى صدارة "الثالثة" في أبطال آسيا

المصدر: أحمد طارق - دبي

قاد الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا شباب الأهلي للفوز على آهال التركماني بهدفين مقابل هدف على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة في مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة اليوم، ليتقدم "فرسان دبي" إلى صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، قبل أن يلتقي الغرافة القطري مع فولاد الإيراني في الجولة نفسها.

وأجرى المدرب مهدي علي تغييرا وحيداً في تشكيلة شباب الأهلي التي بدأت المباراة الماضية أمام الغرافة القطري، بمشاركة البرازيلي يوري سيزار بدلاً من عمر عبدالرحمن.

وأحرز رسول أوهاجيين هدفاً لفريق آهال ولكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل (12)، وارتدت الهجمة وأحرز الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا الهدف الأول لفريق شباب الأهلي عقب هجمة مرتدة قادها حارب سهيل الذي لعب كرة عرضية وقابلها كارتابيا بتسديدة قوية في المرمى (13).

وواصل شباب الأهلي أفضليته وتألق حارس آهال في التصدي لركلة حرة مباشرة سددها كارتابيا جميلة وأخرجها الحارس إلى ركلة ركنية (34). وفي الدقيقة 45 أضاف كارتابيا الهدف الثاني بعدما تلقى كرة بينية من حارب سهيل وسدد اللاعب الأرجنتيني كرة قوية ارتدت من الحارس وأكملها كارتابيا في المرمى.

وبدأ شباب الأهلي الشوط الثاني بالطريقة نفسها وضغط بقوة لإحراز الهدف الثالث، إذ أهدر يوري سيزار فرصة لا تضيع بعدما واصل حارب سهيل تألقه ولعب كرة عرضية للاعب البرازيلي الذي سدد الكرة فوق العارضة (47).

ودفع مهدي علي بكل من عمر عبدالرحمن ويحيى الغساني ومحمد جمعة بيليه بدلاً كل من يوري سيزار وفيدريكو كارتابيا وتوماس أولسن، بينما حصل آهال على ركلة جزاء بعد مخالفة ضد وليد عباس وسدد أرسلان أمانوف الكرة في المرمى (74) لتنتهي المباراة بفوز شباب الأهلي.

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