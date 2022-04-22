قمة دبا مع العربي والبطائح مع التعاون في واجهة الجولة قبل الأخيرة لـ"الهواة"

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

تشهد الجولة 29 قبل الأخيرة لدوري الدرجة الأولى لأندية الهواة سبع مباريات قوية مساء الغد تجرى في توقيت واحد الساعة العاشرة مساء، أبرزها مباراة القمة بين البطل دبا الفجيرة والعربي، ومباراة الوصيف البطائح مع مضيفه التعاون، وهما المباراتان الاكثر تأثيرا في تحديد صورة الفريق الثاني الذي سيرافق دبا للعب في الموسم المقبل لدوري ادنوك للمحترفين، كما هناك مباراة لا تقل أهمية بين رابع الترتيب دبا الحصن والفجيرة في مباراة ذات صلة بالصعود ايضا. ويبلغ رصيد دبا 69 نقطة يليه البطائح 61، ثم العربي 60، ودبا الحصن 57.

ويحتاج البطائح والعربي لتحقيق الفوز كي يستمرا في المنافسة على الصعود، ويمكن تأهل أحدهما قبل ختام المنافسات بجولة في حال فوز أحدهما وخسارة الاخر، بينما سيحتاج دبا الحصن للفوز وخسارة صاحبي المركزين الثاني والثالث في الترتيب ليبقي على أمل الصعود. وفي باقي المباريات يلعب مسافي مع "جلف اف سي"، والحمرية مع حتا، والذيد مع "ستي"، ومصفوت مع الجزيرة الحمراء.

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