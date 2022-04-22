«الدفاع المدني» بطلاً لبطولة المؤسسات الحكومية بالشارقة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

توج فريق الإدارة العامة للدفاع المدني بلقب بطولة كرة القدم للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية بالشارقة، بعد فوزه في النهائي على فريق الإدارة العامة للحرس الأميري 3-1 في مباراة مثيرة وقوية.

وشهد المباراة ومراسم التتويج الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، وعدد كبير من المسؤولين. وحصل فريق مجلس الشارقة للتعليم على المركز الثالث، إثر فوزه على الخدمات الاجتماعية.

وحصد الدفاع المدني أيضاً الجوائز الفردية، إذ فاز عصام علاء بجائزة أفضل لاعب، وفهد البلوشي هداف البطولة، وزاهر عبدالمجيد أفضل حارس، وأحمد السويدي بجائزة أفضل إداري، بينما فاز مدرب فريق الحرس الأميري، إيدير سواريز، بجائزة أفضل مدرب، و«بلدية مدينة كلباء» الفريق المثالي.

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