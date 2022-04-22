شباب الأهلي يرفع كأس الشباب تحت 21 عاماً

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تُوّج فريق نادي شباب الأهلي بطلاً لمسابقة كأس الشباب تحت 21 عاماً لكرة القدم، بعد تغلبه على فريق البطائح 2-1، في المباراة النهائية، أول من أمس، على ملعب نادي الحمرية. وسجل هدفي شباب الأهلي اللاعب محمد يوسف عتيق، بينما سجل الهدف الوحيد للبطائح اللاعب كوملان إيمانويل. وقام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة المسابقات، أحمد يوسف بن درويش، بتتويج لاعبي فريق شباب الأهلي والجهاز الفني والإداري بكأس البطولة والميداليات الذهبية، كما سلم الميداليات الفضية لأعضاء فريق البطائح.

وكان فريق شباب الأهلي قد بدأ منافسات البطولة بتحقيق الفوز على نادي المدام بخماسية نظيفة في الجولة الأولى، ثم الفوز على فريق دبا 5-2 في نصف النهائي، قبل أن يهزم البطائح في المباراة النهائية.

يذكر أن هذه البطولة الرابعة التي يحققها نادي شباب الأهلي خلال الموسم الرياضي الحالي في مسابقات المراحل السنية، حيث تم تتويجه بطلاً لمسابقة دوري الأشبال تحت 14 عاماً «الفئة الأولى»، ودوري الناشئين تحت 17 عاماً «الفئة الأولى»، ودوري الشباب تحت 21 عاماً.

• عتيق سجل هدفي شباب الأهلي بمرمى البطائح في المباراة النهائية.

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