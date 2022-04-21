«غلف يونايتد» يتأهل لنصف نهائي دوري الثالثة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

اختتمت، أول من أمس، المباريات المؤجلة من الأسبوع الثاني لدوري الدرجة الثالثة، حيث أسفرت نتائج المباريات عن فوز فريق مدينات على نظيره إنترسيتي، بهدفين لهدف، وفريق دي غاردنز على رمال، بثلاثة أهداف نظيفة، وفريق النجوم على فريق رويال بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما تعادل فريق غلف يونايتد مع فريق الدعم الرياضي بهدف لهدف.

وكان اليوم الأول من منافسات الجولة ذاتها قد شهد فوز فريق فليتوود يونايتد على فريق إيليت فالكونز بأربعة أهداف لهدف، بينما فاز فريق الزمالك على فريق الغربية برباعية نظيفة.

وحجز غلف يونايتد أولى بطاقات التأهل للدور نصف النهائي للدوري بتصدره للمجموعة الأولى برصيد 23 نقطة، وتستمر المنافسة بين مدينات «الثاني» برصيد 17 نقطة، والدعم الرياضي «الثالث» وله 16 نقطة على بطاقة التأهل الثانية.

ولاتزال المنافسة على بطاقتي التأهل في المجموعة الثانية حامية ومستمرة بين فليتوود يونايتد متصدر المجموعة برصيد 20 نقطة، والزمالك «الثاني» 19 نقطة، والنجوم «الثالث» 17 نقطة.

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