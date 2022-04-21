«10 أهداف ودية» تطمئن مدرب العين ريبروف قبل جولات الحسم

المصدر: العين ■ الإمارات اليوم

بعث خط هجوم العين حالة من الاطمئنان في قلب مدرب الفريق، الأوكراني سيرجي ريبروف، وجماهير «الزعيم»، وذلك بتسجيل 10 أهداف كاملة، والخروج بشباك نظيفة في المباراتين الوديتين اللتين خاضهما الفريق أمام كل من غلف سيتي وفورسان هيسبانيا، المنتميين لدوري الدرجة الثانية، وذلك خلال فترة التوقف الحالية، فيما يختتم سلسلة اللقاءات التجريبية يوم الأحد المقبل، بمواجهة التعاون السعودي.

وكان «الزعيم» قد فاز في المباراة الودية الأولى الأسبوع الماضي أمام غلف سيتي بثلاثية نظيفة، قبل أن يكتسح، أول من أمس، منافسه فريق فورسان هيسبانيا بنتيجة 7-صفر، في لقاء سجل فيه كل من: اللاعب المقيم السوداني محمد عوض الله، هاتريك «73-79-90»، والأرجنتيني كرستيان جوانكا «48» وسلطان الشامسي «54» والمغربي سفيان رحيمي «66» ومحمد عباس «86»، ليرسل الفريق بذلك إنذاراً شديد اللهجة لمنافسيه على لقب بطولة الدوري.

ويتصدر «الزعيم» ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 49 نقطة، وبفارق سبع نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه فريق الوحدة صاحب المركز الثاني، لكن الفريق تنتظره سلسلة من المواجهات القوية في الجولات المتبقية، إذ سيصطدم بفرق شباب الأهلي، والظفرة، والنصر، والجزيرة، وعجمان والشارقة على التوالي.

ويعد خط هجوم فريق العين الأقوى من بين جميع فرق الدوري الأخرى برصيد 44 هدفاً، كما يتصدر قائمة أكثر الفرق في التسديدات بـ275 تسديدة، من بينها 132 تسديدة ناجحة على المرمى، فيما يجلس لاعب الفريق، التوغولي لابا كودجو على صدارة هدافي البطولة برصيد 20 هدفاً، متفوقاً على لاعب الوحدة، السوري عمر خريبين «14 هدفاً».

يذكر أن مواجهة فورسان هيسبانيا الودية شهدت إتاحة الفرصة لـ17 لاعباً للمشاركة على مدار الشوطين، إذ استهل اللقاء بتشكيلة الأساسية التي ضمت كلاً من الحارس خالد عيسى، بندر الأحبابي، كوامي أتون، دانيلو أربوليدا، سعيد أحمد، أحمد برمان، محمد عباس، سلطان الشامسي، كرستيانو جوانكا، سفيان رحيمي وكايو كانيدو، فيما شارك في الشوط الثاني كل من الحارس محمد بوسندة، يحيى نادر، رفائيل بيريرا، محمد عوض الله، إيريك جورجيني، ناصر الشكيلي.

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