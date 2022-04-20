انتخابات السباحة 7 يونيو المقبل

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

قرر اتحاد الإمارات للسباحة عقد الجمعية العمومية الانتخابية للدورة الرياضية 2020-2024 يوم 7 يونيو المقبل، وذك عقب اعتماد لائحة النظام الأساسي في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت 29 مارس الماضي، كما تم تشكيل لجنتي الانتخابات والطعون ووضع الجدول إجراءات العملية الانتخابية حيث سيتم فتح باب الترشح وتسليم استمارات الترشح اليوم الخميس 21 إبريل على أن يتم استلام استمارات الترشح وغلق باب الترشح 29 إبريل المقبل.

وأكد الأمين العام لاتحاد السباحة عبدالله الوهيبي، أنه سيتم اصدار القائمة المبدئية للمرشحين يوم 12 مايو المقبل، على أن تصدر القائمة النهائية للمرشحين عقب فترة فتح وغلق باب الطعون يوم 2 يونيو المقبل، على أن يتم اعتماد وإعلان نتائج الانتخابات النهائية يوم 17 يونيو 2022، على أن يكون يوم الاقتراع هو السابع من يونيو المقبل أي بعد 60 يوماً من الإعلان عن بدأ الإجراءات طبقاً للائحة النظام الأساسي المعتمدة من الاتحاد الدولي للسباحة".

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