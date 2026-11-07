الاتحاد المصري يقيل حسام حسن ويعيّن علي ماهر خلفاً له

في قرار مفاجئ، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان صحافي إنهاء مشوار حسام حسن في القيادة الفنية للمنتخب الوطني الأول، وتوجيه الشكر له ولجهازه الفني والإداري، على خلفية الأحداث التي شهدتها الفترة الماضية، وما ترتب عليها من تداعيات أثرت في صورة المنتخب واستقراره.

وجاء القرار عقب اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بدأ صباح اليوم السبت، واستمر حتى إصدار البيان الرسمي، الذي أكد فيه الاتحاد أن مصلحة المنتخب الوطني تأتي على رأس أولوياته، وأن الحفاظ على استقراره يمثل أولوية قصوى لا تقبل التهاون.

وأوضح الاتحاد في بيانه أن مجلس الإدارة درس جميع الملابسات والأحداث التي شهدتها الفترة الماضية، وما ترتب عليها من تأثيرات سلبية في الصورة الإيجابية للمنتخب الوطني واستقراره، قبل اتخاذ قرار توجيه الشكر إلى حسام حسن وجهازه الفني والإداري، استناداً إلى بنود العقد.

وأثار القرار مفاجأة كبيرة، خصوصاً أنه ينهي تجربة حسام حسن مع المنتخب المصري في توقيت حساس، وسط ترقب جماهيري لمعرفة هوية المدرب الجديد الذي سيتولى قيادة الفراعنة خلال المرحلة المقبلة.

وحرص الاتحاد المصري على توجيه الشكر إلى حسام حسن، مثمناً الجهود التي قدمها خلال فترة توليه مسؤولية القيادة الفنية، ومتمنياً له التوفيق والنجاح في مسيرته المهنية المقبلة.

وفي خطوة سريعة لإعادة ترتيب الجهاز الفني، قرر مجلس إدارة الاتحاد تكليف علي ماهر بتولي مهام المدير الفني للمنتخب الوطني الأول خلال المرحلة المقبلة، مع مطالبته بتقديم تصوره بشأن تشكيل الجهاز الفني المعاون.

واختتم الاتحاد بيانه بدعوة جماهير الكرة المصرية وجميع الداعمين للمنتخب الوطني إلى مواصلة مساندتهم والالتفاف حول الفريق خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم مسيرته نحو تحقيق طموحات جماهيره.

ويفتح القرار الباب أمام مرحلة جديدة داخل المنتخب المصري، بعد انتهاء تجربة حسام حسن، في انتظار الخطوات التي سيتخذها علي ماهر لإعادة ترتيب الأوراق الفنية والاستعداد للاستحقاقات المقبلة.