مفاجأة.. استبعاد محمد صلاح من مباراة مصر وجنوب السودان

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم استبعاد قائد المنتخب محمد صلاح من مواجهة جنوب السودان، المقررة الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

ونشر الاتحاد المصري، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، قرار الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن بإراحة محمد صلاح من المباراة المقررة يوم 29 سبتمبر الجاري، بسبب أرضية ملعب اللقاء المصنوعة من النجيل الصناعي «الترتان».

وأوضح الاتحاد أن القرار لم يكن مفاجئاً للجهاز الفني أو اللاعب، إذ تم الاتفاق بين حسام حسن وصلاح قبل مواجهة أنجولا على عدم مشاركته أمام جنوب السودان، وفضّل الجهاز الفني إراحته حفاظاً عليه.

ويحل منتخب مصر ضيفاً على جنوب السودان، الثلاثاء، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات، بعدما استهل «الفراعنة» مشوارهم بالتعادل السلبي أمام أنجولا في استاد القاهرة الدولي.