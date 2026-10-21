برشلونة يتلقى 3 ضربات قبل مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو

تلقى برشلونة الإسباني ثلاث ضربات متتالية قبل مواجهته المرتقبة أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، الأحد المقبل، في كلاسيكو الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما خسر أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 4-2 في دوري أبطال أوروبا، بالتزامن مع أزمة دفاعية بسبب إصابة اثنين من لاعبيه الأساسيين.

وجاءت الخسارة أمام باريس سان جيرمان، مساء الثلاثاء، لتوقف سلسلة انتصارات برشلونة التي امتدت إلى 11 مباراة، وتثير التساؤلات بشأن جاهزية الفريق الكتالوني للمواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد، خصوصاً بعدما استقبلت شباكه أربعة أهداف قبل أيام قليلة من الكلاسيكو.

وتتمثل الضربة الثانية في غياب المدافع إيريك غارسيا، بعدما أعلن برشلونة إصابته في الفخذ الأيمن، وحاجته إلى فترة تعافٍ تتراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع، ما يؤكد غيابه عن مواجهة ريال مدريد.

أما الضربة الثالثة فتتعلق بالمدافع الفرنسي جول كوندي، الذي تعرض لالتواء في الكاحل الأيسر، وغاب بالفعل عن مواجهة باريس سان جيرمان، فيما لا تزال مشاركته أمام ريال مدريد مرتبطة بتطور حالته البدنية خلال الأيام المقبلة.

وتضع هذه الغيابات المدرب الألماني هانز فليك أمام تحدٍ كبير لإعادة تنظيم خط الدفاع، خاصة أن ريال مدريد يسعى لاستغلال أي ثغرات دفاعية في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب كامب نو يوم 25 أكتوبر الجاري.

ورغم الخسارة الأوروبية، حاول فليك التقليل من تأثير النتيجة على طموحات فريقه، مؤكداً أن المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا لا تُحسم في أكتوبر، في إشارة إلى ضرورة تجاوز الهزيمة والتركيز على المباريات المقبلة.

وتكتسب مواجهة الكلاسيكو أهمية إضافية في ظل تصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني بفارق ست نقاط عن ريال مدريد، ما يمنح المباراة تأثيراً مباشراً في صراع المنافسة على اللقب، إلى جانب أهميتها التاريخية والجماهيرية.

وفي المقابل، يعاني ريال مدريد أيضاً غياباً مؤثراً، بعدما تأكد إيقاف نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور عن مواجهة برشلونة، إثر العقوبة التي فرضها الاتحاد الإسباني عليه لمدة أربع مباريات، ما يزيد من تعقيد الحسابات الفنية للفريقين قبل المواجهة المرتقبة.