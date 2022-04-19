الخسارة الثانية تصعب مهمة الشارقة في «أبطال آسيا»

المصدر: منصور السندي-دبي

دفع الشارقة ثمن الأخطاء الدفاعية القاتلة التي كلفته نقاط مباراته أمام الريان القطري التي انتهت بخسارة الشارقة بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض ضمن الجولة الرابعة لحساب المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا للأندية بكرة القدم، فقد تسببت الأخطاء الدفاعية في الأهداف الثلاثة التي استقبلتها شباك الفريق، علما أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل 1-1.

وتعد هذه الخسارة هي الثانية للشارقة الذي تجمد رصيده عند أربع نقاط فيما رفع الريان رصيده إلى سبع نقاط.

تقدم الريان بهدف مبكر«12» سجله مدافع الشارقة سالم سلطان بالخطأ في مرماه من كرة سددها في البداية لاعب الريان يوهان بولي، لكن جاء رد الشارقة سريعا عن طريق البرازيلي كايو لوكاس الي سجل هدف التعادل «18» من تسديدة صاروخية قوية بعدما تخلص من دفاع الريان وواجه الحارس.

وأضاف الريان الهدف الثاني «39» عن طريق لاعبه ستيفين نزونزي من تسديدة راسية مستغلا غياب التغطية الدفاعية للشارقة.

وعانى الشارقة كثيرا في هذه المباراة التي كان بإمكانه الخروج خلالها بنتيجة أفضل من تلك التي انتهت عليها المباراة لكن الأخطاء الدفاعية بجانب غياب القوة الهجومية الضاربة للفريق جعلت كفة منافسه الريان هي الراجحة.

ورغم الخسارة الا أن فرصة الشارقة في المنافسة على بطاقة التأهل للدور ربع النهائي في البطولة عبر المركز الثاني لا تزال قائمة لكنها بحاجة إلى حصد نقاط مباراتيه المتبقيتين أمام الهلال السعودي واستقلال الطاجيكي.

ويلتقي الشارقة مع الهلال السعودي حامل اللقب يوم الإثنين المقبل في الجولة الخامسة قبل الأخيرة في حين يلتقي الريان القطري مع إستقلال دوشنبيه الطاجيكي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news