علي خصيف: الجزيرة يفتقد جماهيره في «أبطال آسيا» بسبب البطولة المجمعة

المصدر: معاذ كمبال ■ الرياض

قال قائد فريق الجزيرة، الدولي علي خصيف، إنه لا يوجد أي فريق يمثل الدولة في المحافل الخارجية لا يكون همه أو هدفه أو شغله الشاغل تشريف الوطن من خلال تحقيق النجاحات، مؤكداً أن كل لاعبي «فخر أبوظبي» متمسكون بأمل العودة إلى دائرة المنافسة على التأهل لدور الـ16 لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد الفوز على مومباي سيتي الهندي ضمن الجولة الثالثة من المسابقة، مشيراً إلى أن فريق الجزيرة يفتقد جماهيره في دوري أبطال آسيا، بسبب نظام البطولة المجمعة.

وأكد خصيف لـ«الإمارات اليوم» أن تذوق طعم الانتصار بعد الخسارة في الجولتين الماضيتين «القوة الجوية 1-2 والشباب السعودي صفر-3» يعيد الروح إلى اللاعبين، كما أنه يمنحهم الأمل بالقدرة على الاستمرار في المنافسة على الصعود للدور المقبل، مشيراً إلى أن الخسارة في تلك المباراة كانت تعني خروجهم مبكراً من المنافسة، مقدماً اعتذاره لجماهيرهم على عدم الظهور بالمستوى المعروف عنهم في الجولتين الأولى والثانية.

وكان الجزيرة صدم جماهيره بالخسارتين أمام القوة الجوية، والشباب السعودي، في لقاءين استقبلت فيهما شباكه خمسة أهداف، في وقت كانت فيه الآمال كبيرة على اللاعبين للظهور بشكل أقوى، عطفاً على النتائج التي حققها في البطولات المحلية، قبل السفر إلى السعودية، إذ اكتسح جاره الوحدة بثلاثية نظيفة في كأس رابطة المحترفين، كما تجاوز عقب شباب الأهلي في دوري أدنوك 2-1.

ويكافح «فخر أبوظبي» لتفادي الخروج للمرة السابعة من دور المجموعات، على غرار النسخ الست التي شارك فيها في كل من عام 2009 و2010 و2011 و2013 و2016 و2017، لذا لا بديل أمامه سوى الانتصار في الجولات المقبلة، بداية من مواجهة اليوم أمام مومباي سيتي ضمن الجولة الرابعة، إذ يحتل الفريق المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، بينما يتصدر الشباب المجموعة بسبع نقاط، يليه القوة الجوية بأربع نقاط، في حين تراجع مومباي إلى المركز الأخير بثلاث نقاط.

وقال قائد فريق الجزيرة إنهم لم يقدموا الأداء المتوقع منهم في المباراتين، لكن جميع لاعبي الفريق عملوا على تقديم أفضل ما لديهم، مضيفاً: «لايزال لدينا الأمل للمنافسة على الصعود، يجب علينا أن نأخذ الأمور خطوة بخطوة، هدفنا بكل تأكيد تشريف الدولة في المقام الأول، لذا سنقدم كل جهد في سبيل ذلك».

وحول السيناريوهات المتوقعة التي يمكن أن تضمن لفريق الجزيرة الصعود للدور المقبل، قال علي خصيف إنه يجب عليهم في المقام الأول تجاوز مومباي سيتي في الجولة الرابعة، وقال: «الفوز في هذه المباراة ضروري جداً، بالنسبة لموقفنا فإن أي نتيجة بخلاف ذلك يعني أن فوزنا في الجولة الماضية أمام المنافس ذاته لا يعني أي شيء، وأننا لم نفعل أي شيء».

وقال الحارس الدولي إن توقيت انطلاق المباراة بعد الإفطار بساعتين يشكل إرهاقاً للاعبين، وزاد: «الصيام ليس عذاراً، ولكن التوقيت متعب، إذ تعرض بعض اللاعبين للإصابة بسبب الإرهاق الشديد، ونحن لا نضع الأعذار، ولن نبخل بأي جهد في سبيل تحقيق الانتصار الثاني على التوالي».

وتعليقاً على إقامة مرحلة المجموعات للبطولة بنظام التجمع، وما إذا كانت فقدت بريقها، قال علي خصيف إن الوضع الحالي هو اضطراري، وأنهم يقفون في صف الاتحاد الآسيوي، لكن في الوقت نفسه يفتقدون جماهيرهم، مضيفاً: «حينما تخوض المباريات في أرضية ملعبك وأمام جمهورك، تكون لديك فرصة أكبر للفوز».

حلمنا المونديال وليس الملحق

أكد حارس مرمى فريق الجزيرة، علي خصيف، أن حلم «الأبيض» هو الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2022، وليس بلوغ الملحق العالمي أمام منتخب بيرو، مؤكداً في الوقت نفسه أن المنتخب الأسترالي منافسهم في الملحق الآسيوي ليس أفضل منهم، لافتاً إلى أن كل لاعبي المنتخب الوطني واثقون بقدرتهم على تقديم الأداء الأفضل من أجل تحقيق حلم العودة إلى المحفل العالمي.

وقال خصيف: «المنتخب الأسترالي ليس أفضل منا، خصوصاً في الفترة الأخيرة، ونحن قادرون على أن تجاوزهم، وكلنا ثقة بأنفسنا لتحقيق ذلك، فالصعود إلى الملحق العالمي لا يعني الكثير، والهدف هو الوصول إلى المونديال، نحن علينا أن نأخذ الأمور خطوة بخطوة، ونأمل أن نكون ضمن قائمة المنتخبات التي وصلت إلى مونديال قطر».

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