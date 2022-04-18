الجزيرة يبحث عن «مفتاح التأهل» أمام مومباي سيتي

المصدر: معاذ كمبال ■ الرياض

يتمسك فريق الجزيرة بآماله في خطف بطاقة التأهل المباشر لدور الـ16 لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، وذلك عندما تجدد المواجهة أمام فريق مومباي سيتي الهندي الساعة 21:15 مساءً بتوقيت الإمارات، على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن الجولة الرابعة من المسابقة، وكان الفريق فاز في الجولة الماضية على المنافس ذاته بهدف نظيف.

ولا بديل أمام «فخر أبوظبي» سوى تحقيق الفوز للاستمرار في مطاردة بطاقة الصعود للدور المقبل، إذ يتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل المجموعات الخمس، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني، ما سيتطلب من الفريق مضاعفة الجهود من لاعبيه لتحقيق الفوز، وانتظار تعثر منافسيه الشباب السعودي والقوة الجوية بالتعادل مجدداً بعد أن تقاسما نقاط المباراة الماضية بالتعادل 1-1. ويتصدر الشباب ترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط، يليه القوة الجوية بأربع نقاط، بينما تقدم الجزيرة للمركز الثالث بفضل الفوز على مومباي في اللقاء السابق 1-صفر ليضع ثلاث نقاط في رصيده، في حين يتذيل الفريق الهندي الترتيب برصيد ثلاث نقاط هو الآخر.

وخلال المواجهة التي أقيمت يوم الخميس الماضي على الملعب ذاته، كافح الجزيرة للخروج بالنقاط كاملة، إذ سجل هدف الفوز من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول بواسطة مهاجمه علي مبخوت، لكنه تعرّض لضغط كبير من لاعبي مومباي سيتي خلال الشوط الثاني.

ويدرك مدرب الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر، أن مواجهة اليوم ستكون متشابهة للشوط الثاني من اللقاء السابق، إذ إن فريق سيخوض الـ90 دقيقة كاملة تحت الضغط المستمر، ما قد يجعله مطالباً بالتوازن بين الدفاع والهجوم.

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