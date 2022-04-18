الجولة الرابعة تحدّد مسار أندية الإمارات في «أبطال آسيا»

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

دخلت أندية الإمارات الثلاثة مرحلة الحسم في مسابقة دوري أبطال آسيا، مع انطلاق مرحلة الإياب اليوم، من خلال الجولة الرابعة التي تقام اليوم وغداً، إذ يلتقي الشارقة مع الريان القطري في المجموعة الأولى، ويلعب الجزيرة مع مومباي سيتي الهندي في المجموعة الثانية ويواجه شباب الأهلي فريق الغرافة القطري في المجموعة الثالثة.

وحافظت الأندية الثلاثة على آمالها في التأهل إلى ثُمن نهائي دوري أبطال آسيا، عقب نهاية مرحلة الذهاب من مجموعات دوري أبطال آسيا 2022، وذلك من خلال البطاقات الثلاث التي تمنح لأفضل ثلاثة أندية تحتل المركز الثاني في المجموعات الخمس لمنطقة غرب آسيا. وفي المجموعة الأولى، يتنافس الشارقة مع حامل اللقب الهلال السعودي، والاستقلال الطاجيكي، والريان القطري، إذ يتصدر الهلال لائحة ترتيب المجموعة برصيد تسع نقاط، مقابل أربع نقاط لكل من الشارقة والريان، وبقي رصيد الاستقلال خالياً من النقاط.

ويعدّ الهلال السعودي الأقرب لحسم الصدارة بعدما حقق العلامة الكاملة في مرحلة الذهاب بفوزه على الأندية الثلاثة، بينما يتنافس الشارقة والريان على المركز الثاني، وستكون الجولة الرابعة، والمباراة التي تجمعهما غداً، حاسمة في تحديد المركز الثاني. وشهدت الجولة الأولى فوز الهلال على الشارقة (2-1)، والريان على الاستقلال (3-2)، وفي الجولة الثانية فاز الهلال على الريان (3-صفر)، والشارقة على الاستقلال (2-1)، كما فاز الهلال على الاستقلال (1-صفر) وتعادل الشارقة مع الريان (1-1) بالجولة الثالثة. ويعدّ الشارقة الأبرز في أندية الإمارات، بعدما قدّم مستوى متميزاً في الجولة الأولى أمام الهلال، وخسر «الملك» بصعوبة بهدفين مقابل هدف، قبل أن يحقق فوزه الأول بتغلبه على الاستقلال، قبل أن يهدر فوزاً مهماً ويتعادل مع الريان. وتوقع مدرب الشارقة، الروماني كوزمين، مع نهاية الدور الأول للمجموعة الأولى منافسة شرسة، خلال المباريات المتبقية، على المركزين الأول والثاني للمجموعة.

من جهته، تمسك الجزيرة بالأمل في المجموعة الثانية، مع احتلاله المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، وبفارق أربع نقاط عن الشباب السعودي المتصدر، ونقطة واحدة عن القوة الجوية العراقي، ويتساوى مع مومباي سيتي الهندي بالمركز الأخير. ويمتلك الجزيرة حظوظاً على المنافسة على بطاقة المركز الأول للمجموعة، وستكون أمامه فرصة لتكرار الفوز على مومباي سيتي اليوم عندما يلتقيه في الجولة الرابعة، التي تشهد أيضاً لقاء الشباب مع القوة الجوية. وشهدت الجولة الأولى، فوز الشباب على مومباي (3-صفر)، والقوة الجوية على الجزيرة (2-1)، بينما فاز الشباب على الجزيرة (3-0)، ومومباي سيتي على القوة الجوية (2-1) بالجولة الثانية، بينما أسفرت مباراتا الجولة الثالثة عن فوز الجزيرة على مومباي سيتي (1-صفر)، وتعادل القوة الجوية مع الشباب (1-1).

ورغم البداية غير الموفقة من «فخر أبوظبي» بالخسارة في أول جولتين أمام كل من القوة الجوية والشباب، لكن الفريق استعاد حظوظه بالفوز على مومباي في الجولة الثالثة، وسيكون حامل لقب دوري المحترفين أمام خيار واحد فقط هو الفوز مجدداً على الفريق الهندي قبل أن يخوض مواجهتين حاسمتين أمام القوة الجوية والشباب في الجولتين الخامسة والسادسة.

وأعرب مدرب الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر، عن اعتقاده بأن فريقه قدم مستوى جيداً للغاية، وأبدى تخوفه من شعور لاعبيه بالتعب.في المقابل، يتنافس شباب الأهلي في المجموعة الثالثة، وهي الوحيدة بغرب آسيا، التي لا يوجد فيها ناد يمثل السعودية (الدولة المضيفة)، إذ يتصدر الغرافة ترتيب المجموعة برصيد خمس نقاط، وبفارق الأهداف أمام فولاد خوزستان الإيراني، مقابل ثلاث نقاط لشباب الأهلي، ونقطة لآهال التركماني.وستكون الجولة الرابعة مفصلية إلى حد كبير في حسم الصراع، عندما يلتقي شباب الأهلي مع الغرافة، وآهال مع فولاد، اليوم، إذ شهدت الجولة الأولى تعادل فولاد مع الغرافة (صفر-صفر)، وآهال مع شباب الأهلي (1-1)، بينما فاز الغرافة على آهال (2-صفر) وتعادل شباب الأهلي مع فولاد (1-1) في الجولة الثانية، أما الجولة الثالثة، فشهدت تعادل شباب الأهلي مع الغرافة (1-1)، وفوز فولاد على آهال (1-صفر). وجاء مستوى «فرسان دبي» في المباريات الثلاث متبايناً، وكانت النقطة الأبرز هي أن الفريق لديه «ردة فعل» جيدة بالعودة عقب تأخره ثلاث مرات وتحقيقه التعادل في الوقت القاتل في سيناريو تكرر في المباريات الثلاث. ويرى مدرب شباب الأهلي، مهدي علي، أن فريقه مطالب بتحقيق نتائج أفضل في الدور الثاني، مشيراً إلى معاناة لاعبيه منذ فترة طويلة من غياب التركيز، وتمنى إيجاد حلول لتلك المشكلة في المواجهات المقبلة.

ترتيب أندية الإمارات في دور المجموعات بعد 3 جولات

المجموعة الأولى

الهلال 9 نقاط

الشارقة (4)

الريان (4)

دوشنبه (0)

المجموعة الثانية

الشباب 7 نقاط

القوة الجوية (4)

الجزيرة (3)

مومباي سيتي (3)

المجموعة الثالثة

الغرافة 5 نقاط

فولاد (5)

شباب الأهلي (3)

أهال (1)

• دور المجموعات في المسابقة القارية يقام بصورة مجمّعة في ضيافة السعودية.

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