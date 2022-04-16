غودولفين بطل "ملاك" المضامير الاصطناعية في بريطانيا للعام الثامن على التوالي

المصدر: جوني جبور- دبي

ظفر فريق "غودولفين" العالمي، بلقب بطل الملاك في السباقات على الأرضيات الاصطناعية في بريطانيا للعام الثامن على التوالي، وذلك عقب اسدال الستار عن موسم السباقات يوم أمس الجمعة.

وتمكنت خيول الشعار الأزرق الملكي الشهير، من الفوز في جميع المضامير الاصطناعية الستة في المملكة المتحدة خلال البطولة التي شهدت تحقيق "مارشينغ أرمي" و"بلو تريل" انتصارات عالمية في "كمبتون بارك"، قبل أن تواصل عدة خيول في عمر الثلاث سنوات مراحل اكتساب الخبرة، من ضمنها "نيشنس برايد" و"نهاني" و"وايلد كروسيد" و"سيمبول أوف لايت" و"ترانكل نايت".

وقال مدير عام "غودولفين" في المملكة المتحدة ودبي، هيو اندرسن في تصريحات صحافية: "كان 2021 عاماً مميزاً لـ "غودولفين"، ومن الرائع أن نستهل عام 2022 بتتويج "غودولفين" بطلاً لسباق المضامير الاصطناعية للعام الثامن على التوالي".

وأضاف: "يوفر موسم سباقات المضامير الاصطناعية، للخيول تجربة رائعة للسباقات خلال فصل الشتاء، مما يمكنها المضي قدماً إلى أشياء أكبر وأفضل في وقت لاحق من العام، ونتوجه بالشكر إلى فريق "غودولفين" بإكمله من مدربين وفرسان وكل من يعمل في الإسطبلات، ونتطلع الآن إلى موسم مثير على الأرضيات العشبية في المضامير البريطانية".

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