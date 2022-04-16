الوصل والنصر يكملان عقد مربع الذهب في كأس السلة

المصدر: جوني جبور- دبي

أكمل فريقا الوصل والنصر عقد الفرق المتأهلة للدور نصف النهائي في مسابقة كأس نائب رئيس الدولة لكرة السلة لمرحلة الرجال، بتخطيهما أمس، عقبة الدور ربع النهائي، بفوز "الإمبراطور" على البطائح بنتيجة "69-67" في مباراة أقيمت على صالة نادي النصر، و"العميد" على الوحدة بواقع "90-59" في لقاء جمعهما على صالة نادي الوصل.

وضرب الوصل والنصر موعداً في نصف النهائي الذي يقام في 18 أبريل الجاري مع فريقي شباب الأهلي والشارقة الذين استفادا من نظام البطولة وضمنا مبكراً التأهل للمربع الذهبي، بإنهائهما الثلاثاء الماضي الدور التمهيدي في صدارة مجموعتيهما الأولى والثانية.

وتنطلق مواجهتي نصف النهائي في التاسعة و45 دقيقة، على أن تستضيف صالة النصر لقاء شباب الأهلي والوصل، وحلول فريقي الشارقة والنصر في ثاني مواجهات المربع الذهبي ضيفين على صالة نادي شباب الأهلي.

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