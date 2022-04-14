«الأساطير» يتصدّر البطولة الرمضانية لشباب الحمرية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تصدّر فريق الأساطير مباريات البطولة الرمضانية لشباب فريج الحمرية، بعد انتهاء الدور الأول، بمشاركة أربعة فرق هي: الأساطير والإمبراطور والاتحاد والشباب. وحقق فريق الأساطير الفوز في مباراتين وتعادل في واحدة، ليجمع سبع نقاط في الصدارة.

من جانبه، قال المشرف على تنظيم البطولة، عارف المهيري: «إن فريق الأساطير تألق في الدور الأول بعد التقدم في الترتيب على فريق الإمبراطور، الحاصل على المركز الثاني بست نقاط، من فوزه في مباراتين، وخسارة في مباراة، بينما حصل فريق الاتحاد على المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، من فوزه في مباراة، وخسارة في مباراتين، وحلّ فريق الشباب في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، من تعادل في مباراة، وخسارته في مباراتين».

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