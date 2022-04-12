شباب الأهلي يصطدم بالنصر.. والشارقة يواجه الوصل في «السلة»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يصل الدور التمهيدي لكأس نائب رئيس الدولة لكرة السلة لمرحلة الرجال، في التاسعة والنصف مساءً اليوم، إلى محطته الختامية، بإقامة مباراتين تحملان عنوان «قمة مجموعتي التمهيدي»، تقام الأولى على صالة الوصل وتجمع شباب الأهلي مع النصر لحساب المجموعة الأولى، على أن تستضيف صالة نادي النصر قمة المجموعة الثانية بلقاء الشارقة والوصل.

وتطمح الفرق الأربعة في ختام التمهيدي، إلى تسجيل انتصارها الثاني على التوالي، وفض الشراكة على صعيد صدارة فرق مجموعتيهما، بانتزاع فوز يهدي صاحبه المركز الأول للمجموعة والمؤهل وفق نظام البطولة وبشكل مباشر إلى الدور نصف النهائي، خصوصاً أن الخسارة ستودي بصاحبها إلى خوض دور تكميلي فرضه نظام البطولة على الفرق التي تنهي التمهيدي في المركزين الثاني والثالث حدد موعد له في 15 أبريل الجاري، يلتقي فيه وصيفا المجموعتين مع ثالث المجموعة الأخرى، في مواجهتين تقامان بنظام خروج المغلوب، وتحدد نتائجها هوية الفريقين المكملين للمربع الذهبي.

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