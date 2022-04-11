فشل المحاولة الأخيرة من بالميراس لضمّ «بيدرو الوحدة»

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

أكّدت وسائل إعلام برازيلية أن مفاوضات نادي بالميراس مع مهاجم الوحدة البرازيلي جواو بيدرو، تعقدت بداعي صعوبة ارتفاع قيمة الراتب السنوي للاعب «العنابي»، وصعوبة إقناعه بالرحيل عن الدوري الإماراتي.

وذكرت صحيفة «غلوبو» أنه طرأت تطورات غير جيدة بالنسبة إلى جمهور بالميراس الذي كان يأمل أن تحسم إدارة النادي البرازيلي التعاقد مع جواو بيدرو قبل انطلاق الدوري المحلي، أول من أمس، لافتة إلى أن المحاولة الأخيرة لإقناع بيدرو للانضمام إلى بطل كوبا ليبرتادوريس في آخر نسختين باءت بالفشل. وأكد فلافيو فيانا، وكيل أعمال جواو بيدرو، بأن اللاعب البرازيلي سيبقى في صفوف الوحدة، مشيراً إلى أن الاتفاق على الراتب كان هو العقبة الأساسية التي أسهمت في عدم وصول الطرفين إلى صيغة نهائية لإتمام الصفقة.

في المقابل، أكدت رئيسة نادي بالميراس، ليلى بيريرا، أنه رغم رغبة النادي البرازيلي في التعاقد مع مهاجم يدعم صفوف الفريق في الموسم الجديد، لكنها شددت على أنه لا يمكن تجاوز الخطط المالية للنادي. وأشارت الصحيفة إلى أن عرض بالميراس لم يكن أمامه أي مشكلة بالنسبة للاتفاق مع نادي الوحدة، مبينة أنه لا يوجد شرط جزائي في عقد جواو بيدرو مع «العنابي»، بينما أكدت أن الراتب الكبير الذي يحصل عليه اللاعب البرازيلي في الإمارات أسهم في تمسكه بالاستمرار مع الوحدة.

وسجل بيدرو في الموسم الجاري مع الوحدة 11 هدفاً حتى الآن أسهم بها في احتلال فريقه وصافة دوري أدنوك للمحترفين، إذ إن جواو بيدرو يعد من أبرز المهاجمين في الدوري في المواسم الثلاثة الماضية، بعدما انضم إلى الظفرة قادماً من الفتح السعودي في موسم 2019-2020، وأحرز مع الفريق 12 هدفاً قبل انتقاله على سبيل الإعارة في الموسم التالي لبني ياس وتوّج معه بجائزة أفضل لاعب أجنبي الموسم الماضي، بعد إحرازه 18 هدفاً أسهم بها في حصول «السماوي» على وصافة جدول ترتيب مسابقة الدوري.

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