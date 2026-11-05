علامة كاملة لسان جيرمان.. وعودة برشلونة وبايرن ويونايتد للانتصارات

واصل باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل اللقب في النسختين الأخيرتين، بدايته المثالية في مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بفوز كاسح على مضيفه فياريال الإسباني (6-0)، فيما عاد كلٌّ من برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي إلى نغمة الفوز، وتابع إنتر الإيطالي صحوته في الجولة الرابعة من دور المجموعة الموحدة.

وحسم النادي الباريسي نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله رباعية تناوب عليها البرتغالي جواو نيفيش (9)، وديزيريه دويه (12)، وسيني مايولو (13)، والإسباني فابيان رويس (17).

وواصل رجال المدرب الإسباني لويس إنريكي أفضليتهم في الشوط الثاني، وأضافوا هدفين عبر رويس (50)، والبديل دافيد بولي (78).

ولم يبدِ باريس سان جيرمان تأثراً بغياب قوته الهجومية الضاربة المتمثلة في الثنائي البعيد عن الملاعب بسبب الإصابة عثمان ديمبيليه، والجورجي خفيتشا كفاراستخيليا، إلى جانب ركيزتيه الدفاعيتين قائده البرازيلي ماركينيوس، والبرتغالي نونو مينديش للسبب ذاته، واستعاد برشلونة نغمة الفوز في مسابقة دوري أبطال أوروبا بإلحاقه الخسارة الأولى بضيفه أستون فيلا بثلاثية نظيفة، ويدين الـ«بلاوغرانا» بفوزه الثالث في المسابقة والأول بعد خسارته أمام سان جيرمان (2-4)، إلى ثنائية لقائده البرازيلي رافينيا (53 و65) وهدف السبق لنجمه لامين جمال (7).

وأوقف بايرن ميونيخ نزيف النقاط بعد تغلبه على مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني (2-0).

ويدين العملاق البافاري المدجج بالإصابات والمتأثر أيضاً بغياب مدربه البلجيكي فنسان كومباني، بفوزه إلى هدفَي الشاب كارل لينارت (54)، والنمساوي كونراد لايمر (74).

وهذا الفوز الثاني للنادي البافاري في المسابقة القارية والأول بعد تعادلين متتاليين. وفي المقابل، واصل أتلتيكو مدريد، ثاني الدوري الإسباني، عروضه المتذبذبة قارياً فتجمّد رصيده عند أربع نقاط في المركز 20.

ويعاني بايرن غيابات بالجملة لأبرز نجومه بسبب الإصابة وعلى رأسهم سيرج غنابري، والمغربي إسماعيل صيباري الذي خضع لعملية جراحية في الكاحل، وجمال موسيالا، والكولومبي لويس دياس.

وواصل إنتر، وصيف بطل الموسم قبل الماضي، صحوته بفوز كبير على مضيفه فينورد الهولندي (3-0).

ووضع مانشستر يونايتد الإنجليزي حداً لسلسلة من تسع مباريات من دون انتصار في مختلف المسابقات عندما قلب الطاولة على ضيفه روما الإيطالي محولاً تخلفه بثنائية نظيفة إلى فوز (3-2)، بفضل ثنائية لمهاجمه الدولي البرازيلي ماتيوس كونيا.